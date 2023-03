La militancia de Podemos Zamora ha decidido, "por mayoría y tras una amplia deliberación", concurrir a las próximas elecciones municipales de mayo de 2023 en la capital de la provincia junto al partido ecologista Alianza Verde. Así lo ha anunciado la formación morada en un comunicado, tras resolver las dudas internas generadas en torno a la posibilidad de presentarse, habida cuenta de los malos resultados recientes y de la fuerza que tiene Izquierda Unida en solitario en el municipio.

De hecho, el partido ha indicado que "lo deseable hubiese sido presentarse en coalición como en otros muchos municipios del país", desde la opinión de que "la unidad de fuerzas es el verdadero camino, no solo para evitar el retroceso económico y social que pretende imponer la ultraderecha, también porque abre la posibilidad para políticas más eficientes, transparentes y participativas".

De "lo imposible" a la exigencia

La formación morada ha aceptado que esa opción resultaba "imposible" en Zamora, pero ha considerado que esa circunstancia "se convierte en la exigencia de actuar con responsabilidad y poner también sobre la mesa las soluciones más valientes, las que ponen a los vecinos y vecinas en el centro de sus políticas".

Podemos cree que Zamora "puede salirse de esta espiral histórica de pereza y penuria". "Ya no hay un "Cerco de la Traición"; hay un "Cerco de la Tradición": el de que aquí nunca pasa nada. Para acabar con él, no se necesitan ocurrencias, se necesita perspicacia: no buscar el valor de Zamora, sino echarle valor para buscar la excelencia en todas las decisiones que afectan a Zamora", han argumentado.

Para Podemos Zamora no hay ninguna fuerza política que proponga este camino, por eso pone sobre la mesa, entre los demás proyectos, el suyo propio. Y pondrá, sobre la mesa de las elecciones, su papeleta: Podemos-Alianza Verde. "Por responsabilidad y para que pase".

La candidatura la encabezará Fernando Barrio Álvarez, lider del partido en la provincia, y ocuparán los primeros puestos Lorena Hernández Garavís, Fernando Martos Parra, Dita de La Iglesia Vicente y Alejandro Rodríguez Pérez.