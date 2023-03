En apenas dos meses se celebrarán las elecciones municipales y, en Toro, la incógnita sobre si el actual alcalde, Tomás del Bien, repetirá como candidato del PSOE a la Alcaldía sigue sin despejarse. La Ejecutiva Provincial socialista ha delegado la confección de la candidatura en la agrupación local y su secretario general, Carlos Rodríguez, ya ha dejado claro que la competencia para decidir sobre el expediente por el que Del Bien fue expulsado del partido no está en su mano. Precisamente, la resolución del recurso sobre su expulsión es la “línea roja” que Del Bien ha trazado para liderar o no la lista del PSOE en Toro. Por el momento, no se ha producido un acercamiento de posturas entre ambas partes, lo que podría provocar que a las elecciones municipales se presentaran dos candidaturas, una conformada por la Ejecutiva Local del PSOE y otra independiente liderada por Del Bien.

Por su parte, el PP ya ha presentado a su candidato a la Alcaldía de Toro, el abogado Rafael González Franco. Nacido en Benavente hace 59 años, el candidato popular ha vivido siempre en Toro, ciudad en la que ejerce como abogado desde hace 33 años. González Franco ha dado el paso de encabezar la candidatura para intentar recuperar la Alcaldía para el PP, así como el “tiempo perdido” para la ciudad en los últimos ocho años de mandato socialista. Con la elección de González Franco, el PP de Toro apuesta por la renovación para intentar alcanzar su objetivo de arrebatar la Alcaldía al PSOE en el tercer municipio más importante de la provincia. A las elecciones del 28 de mayo también concurrirá la candidatura de la plataforma “Zamora Sí”, liderada por la procuradora de tribunales María de la Calle Solares, que durante el último mandato ha trabajado como concejala del PP en el Ayuntamiento de Toro. Recientemente, De la Calle anunció que abandonaba el PP por diferencias con la Ejecutiva Provincial, a la que acusó de “falta de democracia interna” y concluirá el mandato como concejala no adscrita. A sus 41 años, De la Calle afronta con una ilusión una nueva “etapa política” y liderará el proyecto de “Zamora Sí” en la ciudad, con el objetivo de “trabajar por Toro” y de “resolver los problemas” que afectan a sus vecinos.