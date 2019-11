Más setas que votos

La jornada electoral transucrrió ayer con normalidad en la mayoría de los pueblos de la provincia de Zamora. Normalidad y una afluencia de votantes menor que en abril en la mayoría de los municipios.

La constitución de las mesas electorales en la comarca de Sanabria y Carballeda se desarrolló ayer sin ningún contratiempo en los diferentes centros de votación, como constató la Junta Electoral de Zona, en Puebla.

María Remedios Fernández Pomeda fue la candidata local, por el PSOE, más madrugadora, a las 10:13 horas, para votar en su mesa electoral, en Villardeciervos, donde también cumplió funciones de interventora. María Remedios Fernández animaba "a que participe todo el mundo porque si no esto no funciona. Es el día de la democracia pero veo que hay poca gana de participar".

En efecto, la mañana no estuvo propicia para ir al colegio electoral y sí a buscar setas por la zona de la Sierra de la Culebra. Tanto los sustitutos de los vocales y del presidente de la mesa de Villardeciervos salieron del colegio, tras comprobar que estaban todos los miembros principales de la mesa, directos "a buscar setas". En Sanabria a por setas y algunas castañas y otros a las batidas cinegéticas, como la que reunió a los cazadores en el bar de Otero de Bodas.

Con poca prisa se acercaron los vecinos de Cernadilla al Ayuntamiento donde estaba instalada la mesa para los 113 votantes censados, aunque hay alguna baja de última hora. De los censados para las votaciones, 6 corresponden a la pedanía de Valdemerilla, uno de los pueblos con menos votantes de la Carballeda. La mesa de Cernadilla se constituyó con la celeridad que marca la ley y con la ventaja de que el propio alcalde, Herminio Aparicio, avisó a los suplentes que no era necesaria su presencia ya que tanto presidente como vocales iban a acudir al confirmar la presencia de todos los titulares. "Ventajas de conocerse todos. Se ahorraron el viaje" apuntaban desde la mesa.

El candidato del PSOE, José Fernández Blanco, pasaba por la mesa electoral y hacía mención a que "hoy es un día muy importante, porque ejerciendo el voto se llenan las urnas de democracia. Estas son las elecciones de asentar la democracia, de la participación". Fernández confiaba que pese a los sondeos que rebajaban la participación "yo creo que no. Podemos estar cansados pero al final nos animamos a votar, em un país en el que estábamos acostumbrados a no votar. A veces uno piensa que corremos el riego de no volver a votar, y es importante decirle a todo el mundo que las urnas tienen que estar llenas de papeletas".

Y donde se acercaban a los 200 votantes, sumando los casi 30 votos entregados por correo, de los cerca de 500 era en Cobreros a las dos de la tarde.