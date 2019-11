El presidente provincial elude valorar el resultado de la ultraderecha

José María Barrios tan solo tuvo palabras para felicitar al Partido Popular por el resultado cosechado tanto en la provincia como a nivel nacional. Sin embargo, preguntado por lo acontecido con el resto de formaciones en Zamora, el presidente provincial prefirió no realizar declaraciones. "Los resultados de los demás partidos son peores que los nuestros. Los de todos. Yo valoro los nuestros. Nosotros somos los ganadores y los demás no han conseguido ganar", expuso, claro y conciso. El vicepresidente de la Diputación Provincial insistió en el hecho de recuperar el liderazgo en territorio zamorano. "En abril no conseguimos ganar y ahora somos los claros vencedores, con una subida de cuatro puntos, que es lo más importante para nosotros. Lo que haga el resto, no lo valoro", defendió el senador electo durante su declaración postelectoral en compañía de Elvira Velasco, Fernando Martínez-Maíllo y Mayte Martín Pozo.