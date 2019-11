Pedro Requejo (Vox): "Zamora no podía quedar al margen del cambio político"

El respaldo de 16.944 votos han aupado a Vox como tercera política provincial y le han valido a Pedro Requejo, un escultor de Alcalá de Henares (Madrid), el acta de diputado por la provincia de Zamora. "Con mucha ilusión y una responsabilidad muy grande" celebraba anoche la victoria electoral "con mi equipo".

"Hemos estado tomándole el pulso poquito a poco a la provincia y vamos a seguir en ello. Hemos sacado una serie de conclusiones que vamos a intentar llevar a cabo. Teniendo en cuenta nuestra fuerza relativa en el Parlamento vamos a intentar hacer proposiciones, junto con las demás provincias que están en el mismo caso en lo que a mi me gusta denominar la España abandonada más que la España vaciada", indicaba en nuevo diputado electo por la provincia de Zamora, que mantiene la ruptura del bipartidismo, aunque arrebatándole el escaño a José Antonio Bartolomé, de Ciudadanos.

"El hecho de que viva en Alcalá es compatible con representar a la provincia de Zamora en el Congreso porque es la soberanía nacional lo que se representa. Hoy en día voy a estar yendo y viviendo, no va a haber ningún problema", indicaba Requejo en declaraciones a este diario.

"Confiaba en sacar este resultado porque en Madrid, Guadalajara y otros muchos puntos de España donde he estado viendo mítines creo que hay una gran fuerza que quiere un cambio y Zamora no se puede quedar al margen de esto, sería una pena. En este sentido me sabe a poco, me gustaría que Zamora estuviera más en la punta de lanza. Pero bueno, poco a poco y con buena letra yo creo que la pondremos en el mapa", indicó el nuevo parlamentario.

Lo conseguido, reconoce, "es importante, pero la diferencia de votos es muy grande, y lo que me da a mi este bipartidismo es un atraso caciquil, es una cosa de servidumbre política, de no atreverse a votar porque "me pueden retrasar la licencia", o no sé qué. Yo he pulsado ese tipo de pensamiento. Entonces con la gente que nos hemos reunido, empresarios, autónomos, las fuerzas vivas del país, siempre nos han dicho "bueno haced una foto para vosotros pero por favor no nos gustaría que saliera en prensa". Hay ese temor todavía que no nos gusta, francamente se lo digo".

Lo primero, explica Requejo, "es aterrizar, ver cómo diseñamos nuestro grupo, todas estas cosas. Y después seguir con la labor que estábamos haciendo de estudio de campo en Zamora, empaparnos bien de todas las fuerzas vivas de Zamora. Una recogida de datos, tomarle el pulso a la provincia y con eso ver lo que hay en el Parlamento", porque todavía no está constituido.

El electorado que ha logrado captar Vox es, a juicio de Requejo, "gente de mediana edad, yo diría que bastante juventud y gente positiva, que quiere vivir algo con más energía, más movimiento, no quedarse como siempre", con las cosas como están.