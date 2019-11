Normalidad en la jornada con pequeñas incidencias por la nieve en Burgos y Soria

, Ical

La normalidad fue la nota destacada ayer en la conformación de las 4.541 mesas electorales repartidas por las nueve provincias de Castilla y León y sólo se registraron pequeños incidentes en las provincias de Burgos y Soria, por la nieve, y por la ausencia o daños de algunas papeletas en otros colegios.

La incidencia más grave se registró en Valladolid, donde agentes de la Policía Local detuvieron a un hombre de 29 años en las inmediaciones del colegio electoral ubicado en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero por portar y mostrar un cuchillo frente a la instalación. El hombre, que llegó con las manos ensangrentadas, se encuentra en dependencias policiales, según confirmaron a "Ical" fuentes del cuerpo local.

El individuo esgrimió el utensilio a los presentes, quienes alertaron a la Policía. Fue detenido muy cerca, en la calle Renedo, también en cumplimiento de la Ley Electoral, que establece en el artículo 91 que "nadie puede entrar en el local de la Sección electoral con armas ni instrumentos susceptibles de ser usados como tales".

Además, el artículo 147, que se refiere a un posible delito de alteración del orden del acto electoral, habla incluso de que si alguien "perturba gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales", puede ser ser castigado con la pena de prisión de tres a doce meses o la multa de seis a veinticuatro meses.

El episodio más simpático tuvo lugar en El Burgo de Osma, donde el presidente de la mesa, José Luis Izquierdo Lamela, se presentó para abrir las votaciones disfrazado de oso blanco. Este jornalero, que trabaja en Nufri, tiene 38 años, y acudió disfrazado como forma de protesta porque no podía excusar su ausencia por ley.

Este hombre arrancó la sonrisa de muchos electores, que contemplaron con sorpresa su aspecto. La decisión de este hombre de continuar durante la jornada electoral con este aspecto para atender a los votantes se ha hecho viral de inmediato y las web de los medios de comunicación más relevantes de España se han hecho eco como una de las anécdotas de la jornada electoral.

Un concejal del PSOE del municipio, Martín Navas, explicó a "Ical", que este hecho ha sido "anecdótico" y no ha tenido más transcendencia, que la presencia de este hombre disfrazado en la mesa.

La normativa no especifica nada de la indumentaria de los participantes de la mesa ni de los electores. Simplemente establece que no se puede entorpecer el derecho al voto.

En Burgos, los representantes de la Administración sufrieron sendos accidentes de tráfico por la nieve cuando se dirigían a las localidades de Merindad de Valdeporres y Dobro y tuvieron que ser sustituidos. Afortunadamente, según confirmó la delegada del Gobierno, Mercedes Martín, sólo hubo que lamentar daños materiales. También en la provincia burgalesa, pero en este caso en Villegas, la representante de la Administración sufrió otro accidente al atropellar a un corzo, incidente que lo impidió llegar a la hora a su mesa electoral. La nieve, que afecta a la provincia de Soria, provocó que la mesa de Santa Cruz de Yanguas no abriera hasta las 10 horas por el peligroso estado de la calzada que se encontró la representante del Gobierno, que tuvo que ser escoltada por la Guardia Civil.

También se registraron incidencias en Cueva de Agreda, donde una tormenta registrada el sábado provocó cortes en las comunicaciones telefónicas, y en Ciria, donde se produjo un corte de suministro eléctrico. Los problemas telefónicos también se dejaron notar en la localidad segoviana de Sanboal, donde la falta de cobertura móvil provocó que se tuviera que recurrir al teléfono fijo.

La jornada en la capital salmantina deparó situaciones curiosas, como la vivida en el colegio María Auxiliadora y en el centro electoral ubicado en la Gerencia de Salud de Área, donde debido al frío y la poca iluminación fue necesaria la instalación de focos alternativos y calefactores.

También se vivieron imágenes curiosas como la de un interventor del Partido Popular, que decidió acudir al Centro Municipal Julián Sánchez "El Charro" con el pelo pintado de azul, "a juego" con su identificación de partido. O la relativa a una mujer que, en el colegio Juan Jaén, se empeñó en manifestar a voz en grito que no podía ejercer su derecho a voto porque no había "papeletas para votar en blanco". Tras intentar los interventores convencerla del modo de proceder, y no conseguir su objetivo, tuvieron que darle un folio en blanco para que pudiera meterlo en el sobre.