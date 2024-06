Tres vecinos de Rihonor de Castilla esperan la llegada del autobús electoral que les lleva a la mesa electoral en Pedralba de la Pradería, a más de 30 kilómetros, mientras que a menos de 500 metros tienen una mesa electoral, en el barrio portugués. Esa es la singularidad de la primera Aldea Europea que conviven a diario y votan en la distancia unas elecciones europeas, que en teoría barrieron las fronteras.

A las 9 en punto el chófer recoge al matrimonio de Elvira Prieto Prieto y José de la Iglesia Pérez Pepe. Otra vecina, María, también ha optado por el autobús para dirigirse al centro de votación. Elvira suscribe que estas son las elecciones "más importantes y que deberíamos votar todos" en consecuencia con la trascendencia de las decisiones europeas. Pepe suscribe que "es la Aldea Europea pero aquí no viene ningún diputado europeo" trasladando ese malestar generalizado en uno de los pueblos más singulares de la Unión Europea.

La carretera ZA -921 es un castigo para los pasajeros porque "es una reivindicación desde hace 40 años" y su reparación no llega como tampoco llegan por ella los diputados europeos. Antes de subir al autobús, Elvira muestra una camiseta reivindicando "un pueblo". En el autobús, en esta jornada electoral, viajan tantos periodistas como votantes.

Rihonor y Rio de Onor: dos formas de votar en las mismas europeas / Araceli Saavdra

El municipio de Pedralba tiene 165 votantes, de todos sus anejos, pero de Rihonor no llegan a la veintena. Con un voto en la urna tras la apertura de la mesa a las nueve, llegan los tres votos de Rihonor. María, saluda a su hijo Daniel Prieto Fernández y vocal de mesa casi de manera de reiterativa. Es de Rihonor pero vive en otro pueblo de la zona. "Somos tan pocos que es mucho más fácil que te toque". Otro vecino de Rihonor con casa en la parte portuguesa llega en su vehículo para votar en España.

En estos momentos "habrá ocho o nueve matrimonios" que vivan en el pueblo, pero de continúo no son más de 13 personas. Cuando salen del centro de votación, coinciden con otros vecinos de Calabor, otro de los pueblos fronterizos de Pedralba de la Pradería. Hay tiempo para un café, antes de volver en el autocar que ha ido hasta Calabor a recoger a los vecinos que quieren ir a votar. El mismo chofer hará otra ruta de trasporte electoral por San Miguel y Riego hasta el punto de votación en Cobreros.

La mesa electoral de Rio de Onor de Portugal está en el mismo pueblo, en el museo, sin necesidad de ir a la cabeza de Freguesia. Un total de 89 vecinos de Rio de Onor y Guadramil están en el censo electoral, pero en estas elecciones por primera vez se ha puesto en marcha el voto de movilidad que permite al votante ejercer el sufragio en el centro electoral más cercano al lugar en el que se encuentran. Sobre todo si se está de turismo por el país. En las primeras horas votaron 21 personas, seis de ellas Guimaraes, Celorico de Basto Bragança y Braga. Y de Móstoles. Maria Alice Rodrigues Preto, de doble nacionalidad, casada con un madrileño y residentes en Móstoles, vota en su pueblo natal.

Portugal contempla el voto en su primera residencia, aunque habite fuera del país. Y este es el caso, ya que por circunstancias familiares está en el barrio portugués. "Nos tienen un poquito abandonados en servicios" reconoce tras salir del local de votación. Pese a ello "es fácil vivir aquí". Y no le parece mal que el museo sea para un futuro centro de votación para los dos barrios "cada uno con sus partidos". José Prieto, el representante de la Unión de Freguesias, en Rio de Onor señala que el voto de movilidad "es una experiencia nueva y cualquier persona que viva en Lisboa puede votar en Rio de Onor".

"Tenemos internet pero necesitamos personas" así resume la situación en la aldea donde la mayoría son personas, muy mayores, de 80 años. Para el alcalde es necesario "crear las condiciones para atraer gente joven" aunque reconoce que no hay muchas posibilidades de empleo. A la España interior y la Portugal interior le ocurre lo mismo "no sabemos el por qué las inversiones no son canalizadas hasta aquí. Todo va al litoral".

Volviendo en clave electoral a José Prieto, que el barrio español pueda votar en la aldea portuguesa "tal vez sea lo próximo". Los turistas que han viajado hasta estos pueblos de Montesinhos y visitan Sanabria, reconocen que es una ventaja poder votar en este puente, porque en Portugal es festivo.

