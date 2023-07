El PP celebra un triunfo agridulce y pide al PSOE evitar un bloqueo gubernamental

El mensaje fue de victoria, aunque los rostros estaban lejos de los que presentan los ganadores. El Partido Popular lamentó que ese arreón que le ha llevado a ganar 47 diputados respecto a 2019, a recuperar uno de ellos en Zamora y a sumar 12.000 votos más que en la última cita con las urnas en esta provincia, resulte insuficiente para que Alberto Núñez Feijóo se convierta en presidente del Gobierno de España. Aunque lo intentarán. José María Barrios, presidente del PP de Zamora y senador electo, ha celebrado el apoyo de los ciudadanos y ha reivindicado el triunfo en los comicios. "Nos hemos impuesto de manera contundente, pasando de un 33% a un 45% de los votos. Hemos ganado en 211 municipios y hemos conseguido lo que pretendíamos, que era volver a los dos diputados y tres senadores, que era lo normal hasta que en 2019 lo perdimos con Ciudadanos primero y con Vox después", ha expresado el mandatario.

Barrios no es ajeno a la dificultad que se encontrará Feijóo a la hora de intentar llegar a la Moncloa. "Las cifras están muy ajustadas. Hemos subido en votos y hemos ganado en 40 de las 52 provincias posibles, así que no hay duda de que el Partido Popular es el ganador de las elecciones e intentaremos formar Gobierno", ha indicado. "Si no podemos, será la primera vez que, ganando las elecciones, nos bloqueen y no podamos acceder", ha añadido.

El Partido Popular de Zamora ha celebrado la consecución de cinco de los siete escaños del Congreso y el Senado que estaban en juego. Elvira Velasco y Óscar Ramajo comparecerán en la Cámara Baja, mientras que José María Barrios, Fernando Martínez-Maíllo y Natalia Ucero irán a la Alta.

Velasco: "Los zamoranos han demostrado sus ganas de cambio"

Elvira Velasco repetirá como diputada en la XV legislatura de las Cortes Generales y confía en que pueda hacerlo bajo un Gobierno de Alberto Núñez-Feijóo. La parlamentaria electa por Zamora ha defendido la alta participación en esta provincia, que demuestra, a su juicio, las "ganas de cambio" que tenían los ciudadanos de esta tierra. "Con la convocatoria de elecciones el 23 de julio, Pedro Sánchez pretendió que los zamoranos se quedaran en casa, pero no lo ha conseguido; la participación ha crecido más de doce puntos respecto al 2019, lo que demuestra las ganas que tienen los zamoranos de que todo esto cambie", ha expresado.

La diputada zamorana ha agradecido a los ciudadanos el apoyo brindado a la candidatura que ella encabezaba y con la que también ha resultado electo Óscar Ramajo, que acompañará a Elvira Velasco en la representación de los populares zamoranos en el Congreso de los Diputados. "Lo que le pido ahora tanto al Partido Socialista como al señor Antidio Fagúndez es que no bloqueen a España ni a Zamora porque necesitamos salir de esta situación", ha indicado tras conocer los resultados.