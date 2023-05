Guarido pide al Estado "que invierta los 41 millones que recoge su nuevo Plan Director de la muralla de Zamora"

El candidato de IU a la Alcaldía de Zamora, Francisco Guarido, exige al Estado que cumpla el Plan Director de la Muralla de Zamora que acaba de concluir y en el que contempla una inversión global de 41 millones de euros hasta 2033, de los que 30 millones están consignados en exclusiva para rehabilitar la construcción medieval. El Gobierno central "tiene que cumplir, con estas cifras está planteando una inversión anual solo en restauración de tres millones en el lienzo que es de su propiedad", apuntó dentro de la campaña de las elecciones municipales del 28M.

La reivindicación del actual regidor sobre el desarrollo del Plan Director viene justificada, indicó, por "el 1,5 millones de euros que estaba previsto para obras en el año 2017 no lo he visto todavía por ningún lado" y "no vale que nos hayan dicho que han gastado un 1,5 en los últimos seis años" en el cerco. En base a esto, "digo al Estado que tiene que responder en los próximos diez años" de los proyectos recogidos en un documento de actualización del Plan, elaborado hace unos seis meses, "en poder del Ayuntamiento y que conoce la Junta de Castilla y León, y que hay que trabajar en los próximos cuatro años".

El gran paseo de la muralla, el ajardinamiento, podrá materializarse pronto, expuso Guarido una vez aprobados 60.000 euros en la última modificación de crédito para tal fin. La expropiación de los edificios situados entre los números del 3 al 9 de la avenida de la Feria está próxima para dejar expedita la muralla de inmuebles adosados en el tramo que mira hacia la zona de Las Vegas.

El programa electoral de IU a desarrollar si gana los comicios añade el derribo de la edificación de la calle del Postigo, tras la iglesia de San Isidoro, "que hace tapón", un empeño personal de Guarido para que se pueda recorrer la muralla para lo que "tenemos el proyecto de derribo y el dinero, 80.000 euros", una operación que "ha sido muy difícil porque había que negociar con muchos propietarios". Se trata de tres viviendas de ya de titularidad municipal.

El actual alcalde enumeró las intervenciones que llevadas a cabo en sus dos mandatos en la muralla a las que pronto se añadirá la demolición de los cuatro inmuebles ya expropiados junto a la subida del parque de San Martín, actuación judicializada por el propietario de uno de las viviendas, "pero que vamos a ganar", retrasado por las sucesivas huelgas de los funcionarios de Justicia. Las demolición en San Martín 2, y el edificio de la Cuesta del Mercadillo, el inmueble situado la izquierda de la subida hacia el casco antiguo, ya están en marcha para ser derruidas en breve.

Con la Unesco para lograr ser Ciudad Paisaje Cultural La capital será reconocida como Zamora Paisaje Cultural si IU conserva la Alcaldía, "y lo será de la mano de la Unesco, con la que trabajamos directamene" desde la concejalía de Cultura dirigida por Christoph Strieder, una incitativa "pactada con la Junta de Castilla y León" que demuestra que "no somos un Ayuntamiento aislado, que no se mueve". La inscripción en la lista de aspirantes a Patrimonio Mundial, implica disponer de toda la documentación para presentar la candidatura, como "estudios comparativos entre el territorio de Zamora y otro territorio similar en Francia, Cevennes, que ya tiene ese reconocimiento de la UNESCO; definir los límites del territorio que abarca la candidatura; elegir los puntos de máxima concentración de valores universales excepcionales; preparar un plan de gestión de los bienes culturales de todo el territorio, así como un estudio de impacto económico en la zona", concreta el edil de Turismo y Cultura. Strieder recordó el largo "camino innovador" recorrido desde el año 2015 por la voluntad del nuevo equipo de Gobierno de IU, "nos tomamos en serio un proyecto que solo contaba con manifestaciones de intención, sin un documento que diera fe de la voluntad de hacerlo". Y se tomó esta vía "porque nos dijeron que era imposible ser Patrimonio de la Humanidad". España es el tercer país del mundo, después de China e Italia, en lo que a declaraciones de Patrimonio por la UNESCO se refiere, 43 lugares, la mayoría edificios como la Catedral de Burgos o el Acueducto de Segovia, Ciudad Vieja de Santiago de Compostela o Ciudad Vieja de Salamanca, lo que explica la existencia de "una alta saturación de patrimonio construido y aconseja tomar otro camino", reitera Strieder. El actual responsable de Turismo y Cultura del Ayuntamiento expone, además, que "se han producido cambios en el concepto de patrimonio, por lo que se dirige ahora más a una categoría de bienes que tienen que ver con la necesidad de conservar los recursos naturales y que las intervenciones humanas sean respetuosas con el medioambiente". Esa saturación y esta nueva tendencia cimenta la decisión del grupo municipal de IU de apostar por Zamora Paisaje Cultural, la capital tiene "riqueza patrimonial, con construcciones potentes que muestran influencias del reino astur y del románico europeo, una ciudad en plena pujanza social y económica que tiene desde su fundación fuertes raíces económicas en el mundo agrario", concluyó el edil de IU.

La inversión de 1,5 millones en el Museo de Lobo, al cuartel

El proyecto, "sostenible y realista por 1,5 millones asumibles por el Ayuntamiento de Zamora", para ubicar el Museo de Baltasar Lobo en el cuartel de la Policía Municipal es la apuesta firme de IU, explicó la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, integrante de la candidatura de la formación al 28M. El proyecto de obra y museístico están elaborados y Patrimonio ha concedido la licencia, recalcó. Además, el inicio de las obras del Banco de España este jueves, 25 de mayo, para trasladar a la Policía a ese edificio aproximan el comienzo la transformación del antiguo consistorio en Museo.

"Hay muchas opiniones distintas e ideas en el aire, pero ninguna con los pies en el suelo", cada partido político defiende una opción, desde la sede del Consejo Consultivo, al castillo, al palacio antiguo de la Diputación o la antigua sede de Caja Duero, mientras que IU mantiene la propuesta de "un museo digno". Sin perder de vista ese objetivo, "se ha estado trabajando desde el equipo de Gobierno municipal con un anteproyecto que demostró su viabilidad", un proyecto museológico elaborado por "uno de los mejores arquitectos de España en el diseño de este tipo de espacios", agregó María Eugenia Cabezas.

La nuevo centro "permite implementar el discurso museológico elaborado en ese espacio, de forma fluida, en unas instalaciones accesibles y modernas, en un edificio emblemático situado en el espacio privilegiado de la Plaza Mayor. Hay que destacar que tanto en los anteproyectos como en los proyectos han colaborado grandes expertos como san Juan Manuel Bonet, Enrique Bonet y Frade arquitecto", concretó la edil de IU.