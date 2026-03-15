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Elecciones del 15M en Castilla y León, en directo: abren los 286 colegios electorales de Zamora
Sigue aquí la última hora y todas las noticias actualizadas de los comicios de Castilla y León: participación, primeros sondeos y escrutinio en tiempo real durante toda la jornada
T. S.
Llegó la hora de la verdad. Este domingo 15 de marzo Castilla y León celebra unas elecciones autonómicas para elegir su Gobierno regional durante los próximos cuatro años. La provincia de Zamora escoge siete procuradores en las Cortes.
Aquí podrás seguir todas las noticias actualizadas sobre las elecciones: participación, primeros sondeos y escrutinio en tiempo real..
Benavente: colegios abiertos de forma ininterrumpida
Nos acercamos al latir electoral de Benavente, donde los más madrugadores ya han depositado su voto. Los colegios permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 23.00 horas.
Aquí puedes ver el ambiente matutino que hay en el colegio El Pinar de Benavente:
El número dos de la candidatura del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por Zamora, José Luis Barrigón Vega, ha sido uno de los primeros en votar:
Constitución de mesas en Castilla y León provincia a provincia: casi al 100%
El 99,39% de las 4.443 mesas de los colegios electorales de Castilla y León ya estaban constituidas a las 9.09 horas de la mañana. En Ávila están al 98,87, mientras que en Burgos alcanzan ya el 99.06. En La provincia de León se han constituido el 99,7%, mientras que en Palencia están todas, al igual que en Soria. En Salamanca, el porcentaje se eleva al 99,38%, mientras que en Valladolid alcanzan el 99,08 y en Zamora, el 98,91.
Voto por correo
Más de 23.100 zamoranos votarán desde el extranjero en las próximas elecciones autonómicas. Castilla y León bate récord con un censo de 179.247 electores en el extranjero, gracias a la supresión del voto rogado.
En la mayoría de los colegios electorales de Zamora los carteros ya entregaban el voto por correo a las correspondientes mesas electorales.
Escaso movimiento en la capital a primera hora: pocos madrugadores
En la capital, el pasado viernes los trabajadores del Ayuntamiento trasladaron la mayor parte de las urnas y de la cartelería indicativa de la ubicación de cada mesa, junto a las papeletas correspondientes para ejercer el derecho al voto, a los distintos centros de votación.
Poco movimiento en general en los colegios electorales. Uno de nuestros redactores está en el centro de La Hispandad (Los Bloques), con seis mesas electorales: poco movimiento y normalidad en la composición:
Pedralba, el municipio con mayor abstención en la comarca de Sanabria, ya tiene a punto su mesa electoral con normalidad con todos los titulares y suplentes presentes.
La mesa Pedralbesa registró en las anteriores elecciones a Cortes regionales un 58,2% de abstención. "Si llegamos al 50% será mucho", señalaba una de las personas presentes en la constitución de mesa. "Cada vez nos cuesta más encontrar gente para la mesa. Muchos son mayores y si tienes más de 65 años te puedes excusar", señala un trabajador municipal".
Todo listo ¡A votar!
Todo listo para que los ciudadanos empiecen a votar en sus respectivos colegios electorales en cuestión de minutos: hay 286 en toda la provincia.
En los municipios de menor tamaño se constituye únicamente una mesa electoral en cada colegio, pero en los más grandes, que acogen un mayor número de electores, existen varias aulas con mesas de votación, como ocurre en la capital. En total, son 368 mesas con otras tantas urnas para hacer el recuento y sumar los votos que adjudiquen los siete procuradores autonómicos en liza.
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