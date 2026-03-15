Elecciones del 15M en Castilla y León, en directo: abren los 286 colegios electorales de Zamora

Benavente: colegios abiertos de forma ininterrumpida

Nos acercamos al latir electoral de Benavente, donde los más madrugadores ya han depositado su voto. Los colegios permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 23.00 horas.

Aquí puedes ver el ambiente matutino que hay en el colegio El Pinar de Benavente:

Colegio electoral el Pinar en Benavente / Juan Antonio Gil

El número dos de la candidatura del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por Zamora, José Luis Barrigón Vega, ha sido uno de los primeros en votar: