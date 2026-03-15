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Elecciones del 15M en Castilla y León, en directo: abren los 286 colegios electorales de Zamora

Sigue aquí la última hora y todas las noticias actualizadas de los comicios de Castilla y León: participación, primeros sondeos y escrutinio en tiempo real durante toda la jornada

Unas de las primeras votantes en el colegio Gonzalo de Berceo de Zamora.

Unas de las primeras votantes en el colegio Gonzalo de Berceo de Zamora. / José Luis Fernández

T. S.

Llegó la hora de la verdad. Este domingo 15 de marzo Castilla y León celebra unas elecciones autonómicas para elegir su Gobierno regional durante los próximos cuatro años. La provincia de Zamora escoge siete procuradores en las Cortes.

Aquí podrás seguir todas las noticias actualizadas sobre las elecciones: participación, primeros sondeos y escrutinio en tiempo real..

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