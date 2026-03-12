¿A qué recuerda más el 15M: a las elecciones de Castilla y León... o al movimiento de los indignados de 2011?

Si escuchas 15M, ¿hacia dónde te lleva tu cabeza? En función de lo metido que estés en política o de qué comunidad autónoma seas, esta fecha puede llevarte a la confusión. Y es que la coincidencia de siglas hace que el 15M vuelva a aparecer en el calendario político, aunque esta vez con un significado distinto.

La fecha coincide con la jornada de votación de las elecciones de Castilla y León, pero para muchos ciudadanos ese nombre sigue evocando inevitablemente en la memoria colectiva a otro momento de la historia reciente: el movimiento de los indignados de 2011, cuando miles de personas salieron a las plazas de toda España para protestar contra la crisis, la corrupción y el sistema político.

Aquella movilización ciudadana marcó a toda una generación y convirtió el 15M en un símbolo de participación y reivindicación social. Ahora, 15 años después, la misma combinación de número y letra vuelve a sonar en el debate público, aunque en un contexto muy distinto: el de unas elecciones autonómicas.

El movimiento recibió este nombre porque fue precisamente un 15M, pero de mayo, cuando una marea de ciudadanos se unió como respuesta a la crisis económica, el bipartidismo, la corrupción y la falta de representación política real promoviendo una democracia más participativa y social. Aunque iba disfrazada de movimiento social apartadistia y asambleario, lo cierto es que marcó un antes y un después en la política española. Tanto es así que facilitó la irrupción de nuevos partidos como Podemos ante la posibilidad de que otra forma de hacer política era posible.

Las otras fechas electorales: el 8M o un día laboral

Las elecciones de Castilla y León se celebrarán el próximo 15 de marzo, sí, pero ha habido otras opciones, al menos, sobre el papel. Lo cierto es que Alfonso Fernández Mañueco agotó fechas, ya que el 15 de marzo era la fecha límite para la celebración de los comicios autonómicos si se tiene en cuenta que los últimos comicios tuvieron lugar el domingo 13 de febrero de 2022. Podrían haberse celebrado el 8 de marzo, una fecha aún más problemática al coincidir con el Día Internacional de la Mujer. La otra alternativa, descartada por sentido común, era celebrarlas en una jornada laborable, algo que ya ocurrió en Madrid en 2021. Sin embargo, el contexto político allí era diferente, ya que existía el temor a una moción de censura de PSOE y Ciudadanos.

Voto por correo

Adiós al voto por correo. Desde hoy, 12 de marzo, quienes aún no hayan ejercido su derecho al voto para las elecciones de Castilla y León 2026 ya no podrán hacerlo vía postal o telemática y deberán hacerlo presencialmente en su colegio electoral el próximo domingo 15M. El plazo para enviar la papeleta por correo quedó cerrado ayer, 11 de marzo

El voto por correo suele ser una alternativa muy utilizada por quienes no pueden desplazarse el día de las elecciones o prefieren evitar colas y esperas. Sin embargo, una vez superada la fecha límite establecida por la Junta Electoral, las papeletas ya no pueden tramitarse por esta vía. A partir de ahora, todas las miradas se dirigen al día de la votación, cuando las urnas volverán a abrirse en los colegios electorales para recoger los votos de los ciudadanos que decidan participar presencialmente.

¿Qué debes llevar a tu colegio electoral?

Si vas a hacerlo de forma presencial, deberás llevar en tu bolso el DNI, pasaporte o el carné de conducir. De lo contrario, no podrás votar bajo ningún concepto.

Alfonso Fernández Mañueco es el presidente que quieren los castellanos y leoneses a partir del próximo 15 de marzo. El mandatario del Partido Popular es el preferido por el 26,7% de los ciudadanos, gana en todos los segmentos de edad, gusta por igual tanto a los hombres como a las mujeres e incluso quienes votaron a Vox en las últimas autonómicas le quieren a él a los mandos de la Junta de Castilla y León por delante de Carlos Pollán. La encuesta realizada por Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA refleja cómo el líder popular goza de un conocimiento extraordinario por parte de la ciudadanía, superior al 92%, aunque a la hora de gestionar tendría todavía deberes pendientes, a juzgar por la nota media de 4,6 que dan a su figura los vecinos de las nueve provincias.

La pregunta lanzada es bien sencilla: "¿A quién preferiría como próximo presidente de Castilla y León?". Y la respuesta, inapelable. Si algo más de un cuarto de los encuestados ha asegurado que su mandatario autonómico debe ser Alfonso Fernández Mañueco, hasta un 20% de los participantes ha respondido que, si estas son las opciones, mejor que no haya nadie al frente. El hastío de la sociedad regional sobre sus representantes políticos ha llegado a tal punto que se trata de la segunda opción más escogida y evidencia la desconexión entre el suelo y las moquetas, especialmente entre la población más joven.

El candidato socialista, Carlos Martínez, se ha presentado en estas elecciones con un grado de conocimiento por parte de la ciudadanía del 37%. Es decir, que apenas una de cada tres personas encuestadas sabe quién está detrás de las papeletas del PSOE. Quienes le conocen, eso sí, son fieles seguidores de sus políticas y por eso le valoran con un aprobado, raspado, pero aprobado al fin y al cabo. En su caso, hay un 15,3% de los encuestados que querrían que pasara de alcalde de Soria a presidente de la Junta de Castilla y León.

La encuesta demuestra que solo hay dos propuestas con opciones para dirigir la nave autonómica a partir del 15 de marzo, porque los ciudadanos no contemplan otro presidente que no sea Mañueco o Martínez. La propuesta de que Carlos Pollán sea investido tan solo es apoyada por un 4,3% de los participantes. El candidato de la ultraderecha, hasta su disolución presidente de las Cortes, apenas es conocido por un 32% de los electores y resulta castigado con un 3,8 de valoración media.¡