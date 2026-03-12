¿Cuánto cobra un presidente de la Junta de Castilla y León? Este será el sueldo del candidato que gane las elecciones del domingo

¿Cuánto cobra un presidente de la Junta de Castilla y León? Las elecciones autonómicas del próximo domingo, 15 de marzo, determinarán quién estará al mando del Gobierno regional durante los próximos cuatro años. Lo que cobre el sucesor en el cargo viene marcado por los honorarios que recibe en la actualidad Alfonso Fernández Mañueco, que percibe un salario fijado en los presupuestos de la comunidad autónoma.

Según las cifras publicadas por la propia Junta de Castilla y León, su retribución anual ronda los 84.000 euros brutos, una cantidad que incluye el sueldo base y los complementos asociados al cargo de presidente del Ejecutivo autonómico. Como ocurre con el resto de cargos públicos de la Junta, su sueldo es público y transparente, ya que debe aparecer detallado cada año en los presupuestos de Castilla y León y en los portales oficiales de transparencia.

El actual líder del Ejecutivo regional forma parte de los presidentes autonomicos que este año 2026 decidieron acogerse al incremento retributivo autorizado por el Estado, es decir, aplicar una mejora salarial equiparada a la de los funcionarios.

No ha sido el único. Adrián Barbón (PSOE), María José Saénz de Buruaga (PP), Imanol Pradales (PNV), María Chivite (PSOE), Gonzalo Capellán (PP) y Emiliano García-Page (PSOE) han tomado la misma decisión para ver incrementados sus ingresos. Así, los presidentes de Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha son líderes territoriales que no se echan atrás a la hora de subirse el sueldo en consonancia con cualquier otro trabajador público.

¿Qué dicen las encuestas sobre las elecciones de CyL?

Alfonso Fernández Mañueco es el presidente que quieren los castellanos y leoneses a partir del próximo 15 de marzo. El mandatario del Partido Popular es el preferido por el 26,7% de los ciudadanos, gana en todos los segmentos de edad, gusta por igual tanto a los hombres como a las mujeres e incluso quienes votaron a Vox en las últimas autonómicas le quieren a él a los mandos de la Junta de Castilla y León por delante de Carlos Pollán. La encuesta realizada por Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA refleja cómo el líder popular goza de un conocimiento extraordinario por parte de la ciudadanía, superior al 92%, aunque a la hora de gestionar tendría todavía deberes pendientes, a juzgar por la nota media de 4,6 que dan a su figura los vecinos de las nueve provincias.

Encuesta GESOP para La Opinión de Zamora. / LOZ

La pregunta lanzada es bien sencilla: "¿A quién preferiría como próximo presidente de Castilla y León?". Y la respuesta, inapelable. Si algo más de un cuarto de los encuestados ha asegurado que su mandatario autonómico debe ser Alfonso Fernández Mañueco, hasta un 20% de los participantes ha respondido que, si estas son las opciones, mejor que no haya nadie al frente. El hastío de la sociedad regional sobre sus representantes políticos ha llegado a tal punto que se trata de la segunda opción más escogida y evidencia la desconexión entre el suelo y las moquetas, especialmente entre la población más joven.

Más datos

El candidato socialista, Carlos Martínez, se ha presentado en estas elecciones con un grado de conocimiento por parte de la ciudadanía del 37%. Es decir, que apenas una de cada tres personas encuestadas sabe quién está detrás de las papeletas del PSOE. Quienes le conocen, eso sí, son fieles seguidores de sus políticas y por eso le valoran con un aprobado, raspado, pero aprobado al fin y al cabo. En su caso, hay un 15,3% de los encuestados que querrían que pasara de alcalde de Soria a presidente de la Junta de Castilla y León.

La encuesta demuestra que solo hay dos propuestas con opciones para dirigir la nave autonómica a partir del 15 de marzo, porque los ciudadanos no contemplan otro presidente que no sea Mañueco o Martínez. La propuesta de que Carlos Pollán sea investido tan solo es apoyada por un 4,3% de los participantes. El candidato de la ultraderecha, hasta su disolución presidente de las Cortes, apenas es conocido por un 32% de los electores y resulta castigado con un 3,8 de valoración media.