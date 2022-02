“Lo primero que hay que hacer es felicitar a los partidos que han obtenido resultados superiores a los últimos comicios”. Así comenzó Alfonso Martín Carretero, el candidato de Ciudadanos a las Cortes por Zamora su comparecencia tras conocer los resultados obtenidos en la provincia. Unos resultados que, reconoció, no habían sido “nada satisfactorios”, puesto que confesó que habían luchado “muchísimo y me parece poco para todo lo que habíamos hecho y las expectativas que teníamos”. Aun así, mirando hacia el futuro, Martín Carretero señaló que su intención es “seguir trabajando” por el partido. “Estoy satisfecho, porque somos la cuarta fuerza más votada, eso quiere decir que somos un partido con muchas posibilidades en las próximas elecciones municipales”. En este sentido, anunció su disponibilidad para trabajar desde ya “capitaneado por Francisco Requejo y por el resto de concejales que tenemos actualmente”, apuntó.

A nivel regional, el candidato zamorano repitió lo “poco satisfactorio” de los resultados, teniendo en cuenta que las expectativas del partido eran obtener tres o cuatro procuradores. “Pero la democracia es así, los ciudadanos han hablado y lo tenemos que respetar”. Al igual que anunció Francisco Igea en sus declaraciones, el candidato zamorano también corroboró las ganas de seguir trabajando “porque somos un partido muy fuerte, algo que he descubierto en estos días; un partido unido, con mucha gente con ganas de trabajar a los que doy las gracias, por todo lo que se ha conseguido gracias a ellos y a pesar de mí”, apuntó. Su deseo ahora es que Ciudadanos “vaya creciendo a nivel orgánico par poder tener una base de cara a los próximos comicios”.

También tuvo Martín Carretero palabras para Alfonso Fernández Mañueco. “Lo he visto muy feliz, pero hay que decirle que ha cambiado a Ciudadanos por Vox. No voy a entrar en si son un partido de ultraderecha o fascista, pero sí que es un partido no leal a las instituciones. Y lo han demostrado a nivel nacional, sin presentar ni una sola iniciativa parlamentaria. Solo quieren hacer discursos, pero pocos hechos”, lamentó.

Especialmente crítico fue con las declaraciones de Santiago Abascal, hablando de Castilla la Vieja y León. “Es una falta de respeto a todos los ciudadanos, porque hay un marco autonómico constitucional aprobado por todos y, si no le gusta, que luche por cambiarlo, pero lo que no podemos hacer es cambiar las cosas simplemente por llevar la bandera de España, que es la bandera de todos. No puede ser de uso particular y partidista. Desde Ciudadanos no se lo vamos a permitir, ni a ellos ni a nadie”, subrayó para finalizar.