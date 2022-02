La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha mostrado esta tarde abierta a a estudiar el proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco, ha recordado el respaldo del Gobierno a las empresas con problemas y ha anunciado una ayuda millonaria con fondos comunitarios al proyecto de Latemaluminium en Villabrázaro, donde esta empresa proyecta invertir 84 millones de euros.

Reyes Maroto ha dicho haber observado que durante años de trabajo con la Junta los trabajadores de empresas con problemas no tienen un interlocutor. "Estuve con los trabajadores de Nissan en Ávila que me pedían que defienda sus intereses porque no tienen un interlocutor que los defienda", y enlazó este encuentro con el caso de la Biorrefinería de Barcial del Barco, un proyecto que no cuenta con el respaldo regional.

"No conozco el proyecto. No ha llegado a mi mesa, pero desde luego sí me interesaré y sobre todo, creo que lo he demostrado como ministra pero también como paisana que soy de esta región, que siempre que hay un proyecto que requiere del acompañamiento del Gobierno, como cuando un problema en alguna empresa, el Ministerio desde luego siempre está", dijo.

La ministra enfatizó que está "al lado de los trabajadores ayudando a la solución del problema" o "apoyando inversiones". Se refirió así a la empresa Latemaluminium, cuyo proyecto visitó recientemente en Villabrázaro.

"Un proyecto de más de 84 millones de euros que está ya en estudio en el fondo que hemos puesto a disposición de las empresas para reforzar las capacidades industriales y espero que sean muchos más los proyectos que lleguen al Ministerio para que podamos impulsar la reindustrialización y lo vamos a hacer con o sin la Junta", subrayó.

"La necesidad de un cambio"

Maroto calificó de fundamental que se produzca un cambio de gobierno en la región para que la reindustrialización de muchas zonas sea posible. "Desde luego si cambiamos el interlocutor en la Junta, si tenemos un consejero o una consejera de Industria que, en lugar de confrontar con el Gobierno, especialmente la señora Carlota que confrontaba conmigo en cualquier ocasión en sus intervenciones, lo que tenemos es un aliado y ganamos todos", aseguró.

"Esperamos que ese proyecto (la biorrefinería de Barcial) si llega, lo podamos atender como se merece porque cualquier inversión social, sobre todo cuando estamos hablando del medio rural de esa mal llamada España Vaciada, cuenta con un compromiso del Gobierno en un plan de 130 medidas".

La ministra reiteró que desde el Gobierno "estamos comprometidos con el desarrollo de muchas políticas que ya están llegando, y la gente está viendo que efectivamente esto del reto demográfico no se dice, se hace. Y lo digo yo que soy también herencia de ese reto demográfico por mi origen también rural y creo que es un compromiso que trasciende de un objetivo-país porque el mundo rural también se dinamiza", añadió.

"Una ola de esperanza"

Reyes Maroto centró parte de su intervención en los paseos de la Mota, donde su Ministerio invertirá tres millones de euros, en la necesidad "sustentar la industria que tenemos, pero también dinamizar con nuevas industrias".

"Frente a la pasividad, frente a unas elecciones que piensan más en uno mismo que en los castellano leoneses, lo que enfrentamos ahora es un cambio que es necesario. 35 años son muchos años, algunos de nuestros vecinos ni siquiera han conocido un gobierno distinto al del Partido Popular, pero sabemos que claramente las cosas se pueden hacer distintas", proclamó.

Por ello pidió reiteradamente un voto mayoritario para el PSOE: "Tiene que ser una ola de esperanza la que llegue a esas urnas con muchas papeletas del PSOE para que el PSOE pueda gobernar, porque todos vamos a ganar con ese cambio"

"El Partido Popular se enfrenta en pocas semanas a nuevos juicios por corrupción en esta región y yo creo que las castellanos y leoneses lo tienen que valorar"

La ministra insistió en que Castilla y León "no confronta con el resto de territorios sino que suma para que España progrese y por eso tenemos que sacar al PP de las instituciones". El Partido Popular "enfrenta en pocas semanas nuevos juicios por corrupción y yo creo que las castellanos y leoneses lo tienen que valorar".

Maroto opuso a la corrupción del PP "la dignidad de un candidato como Luis Tudanca, a un partido que va a hacer todo lo que esté en su mano para sumar" y con un "Gobierno que ha subido las pensiones y ha traído el ingreso mínimo vital a más de 380.000 familias castellano leonesas que están en riesgo social, a las que estamos llevando el bono social y las becas. Este es el proyecto del PSOE para España, un proyecto de ilusión, un proyecto de cambio y un proyecto de futuro", dijo.

Durante su paseo por la Mota y antes de reunirse con los agentes sociales en el Parador de Turismo Fernando II escuchó a un vecino que le habló de una próxima publicación y a una joven con discapacidad que le transmitió sus problemas y sus preocupaciones.

A esta hora, Reyes Maroto participa en un mitin en el Gran Teatro Reina Sofía junto al alcalde de Benavente, Luciano Huerga, el candidato José Ignacio Martín Benito, y el diputado Antidio Fagúndez.