El secretario de Organización nacional de Ciudadanos, Borja González, ha defendido en Zamora que Castilla y León ha llegado a esta convocatoria de elecciones autonómicas por “una tremenda traición de Génova a los zamoranos y a los castellanos y leoneses”. Así lo ha manifestado durante su visita a Zamora, donde ha apoyado la candidatura de Ciudadanos por la provincia y a su número uno, Alfonso Joaquín Martín Carretero.

Borja González se ha mostrado convencido de que los zamoranos y los castellanos y leoneses "van a castigar la mentira y van a premiar lo que era un buen gobierno en la Junta de Castilla y León". “Los zamoranos y los castellanos y leoneses son el espejo de España, gente próspera, leal, trabajadora y en la cual mirarse siempre. Creemos firmemente que van a castigar la mentira y que van a premiar un buen gobierno que había garantizado la gestión sanitaria en un momento muy difícil de pandemia y un futuro para los trabajadores, las familias, las empresas y los jóvenes”, ha afirmado.

El secretario de Organización nacional se ha dirigido a los votantes que no tienen decidido todavía si van a ir a votar para decirles que Ciudadanos “es un partido que les puede mirar a los ojos y decirles abiertamente que no tengan miedo al futuro”. “De ustedes depende el voto de estas elecciones. No se queden en casa, apuesten por el futuro de su comunidad autónoma, de su provincia y apuesten por Ciudadanos porque nos jugamos mucho en ello”, ha afirmado.

El candidato de Ciudadanos a las Cortes por Zamora, Alfonso Joaquín Martín Carretero, ha hecho referencia al daño que ha provocado la no aprobación de los presupuestos de la Junta por parte del PP, “que se inventó una falsa traición”. Martín Carretero ha explicado que esos presupuestos que no se han aprobado contenían muchas de las promesas en materia económica que ahora hace el Partido Popular a los votantes.

“Muchas de las subvenciones europeas dependían de aprobar esos presupuestos”, ha defendido. En este sentido, ha afirmado que el Partido Popular tendrá que explicar “ese daño y ese engaño a los ciudadanos y, especialmente, a los empresarios de la región”.