“Somos optimistas y estamos esperanzados porque creo que Unidas Podemos va a ser una colaboración eficaz y definitiva para que haya una mayoría diferente en Castilla y León”. Así de contundente se ha mostrado Juan Carlos Monedero en la tarde de hoy en la ciudad de Zamora, a la que ha acudido para dar una conferencia en el acto “Regreso y futuro”. “Mañueco es un mal estudiante que se ha dejado engañar por otro mal estudiante que es Pablo Casado”, afirmaba el exsecretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos.

“Si algo les beneficia, aunque perjudique a Castilla y León, lo ponen en marcha, pero es muy difícil que puedas engañar a todo el mundo todo el tiempo y creo que se les han gastado los conejos de la chistera”, manifestaba, a la vez que añadía que “se trata de una política de trampas y ese comportamiento de Mañueco no conviene a esta comunidad. Mañueco ha mentido incluso a los suyos. Ha hecho trampas para ganar las primarias. Si es capaz de engañar a la gente de su propio partido, qué no hará con los que no tiene ningún tipo de vinculación”.

“Todos los logros que se están consiguiendo en el Gobierno de coalición tienen que empezar a ocurrir en Castilla y León y Mañueco es el freno para que los relojes circulen de manera correcta en la región”, argumentaba.

Juan Carlos Monedero, que acudió a Zamora para participar en el acto organizado por Unidas Podemos, manifestó que “a Mañueco no le funciona nada” y que “a la desesperada van a necesitar los votos de la extrema derecha”, que, considera el politólogo madrileño, “tienen una concepción de la región como una tierra quemada”.

En el acto también participó Isabel Reguilón, cabeza de candidatura de Unidas Podemos en Zamora a las Elecciones Autonómicas del próximo 13 de febrero, en virtud del acuerdo entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, que determina que la número uno en la provincia será del partido morado. “Estamos bastante animados porque esta campaña nos ha pillado con bastantes sorpresas. Nos pilló con sorpresa la convocatoria, pero nos hemos dado cuenta de que al PP no le ha salido bien la jugada ya que creyó que en esta provincia se iba a pasear sin resistencia alguna, pero la gente está cambiando y es más reivindicativa que nunca”, declaró.

“Yo creo que a Mañueco no le van a salir las cuentas ni con Vox”, indicó Reguilón, que se mostró abierta a una cooperación con el PSOE en caso de alcanzar la presidencia. “Desde Unidas Podemos el primer objetivo es acabar con un periodo de 35 años que parece que nos mantenemos en la Edad Media. A partir de ahí, entendemos que para cumplir ese objetivo hay que sumar fuerzas y eso es lo que más nos gusta”, manifestó.