“En los pueblos cada vez hay peor servicio médico y desde arriba no ponen solución a un tema tan importante como este, pero todo esto lo tendremos en cuenta cuando vayamos el domingo a votar, no hay problema”. Así de contundente se mostraba un moralino -natural de Morales de Toro- al preguntarle por la sanidad en el medio rural y, más en concreto, por toda la situación de cara a las próximas elecciones de Castilla y León, 13 de febrero.

Unas elecciones que, como afirma otro de los residentes en el municipio zamorano, “importan poco”, ya que asegura que “los pueblos no interesan, por lo que hagan lo que hagan saldremos perjudicados”. “Estamos perdiendo servicios que son básicos y esto cada vez va a peor. Parece que nos quieren echar de nuestras casas, de nuestro pueblo, de nuestra tierra”, manifestaba el mismo, quien afirmaba estar “harto” de “falsas promesas”. “Me dan igual unos que otros. Lo que necesitamos es que nos escuchen y, sobre todo, que nos valoren y ofrezcan soluciones a nuestros problemas, que son muchos”, declaraba.

Desde la jubilación, un grupo de ancianos, residentes en Morales de Toro, charlan cada mañana sentados en unos bancos junto a uno de los parques del municipio sobre temas “de la vida” y también del día a día. Entre ellos, como es normal, la situación sanitaria, ya que Morales de Toro ha perdido su médico de familia en el último concurso de traslados, hace alrededor de dos semanas y, desde entonces, la plaza no ha sido cubierta y Morales se encuentra sin un médico fijo.

Por el momento, el consultorio médico es atendido por un profesional de la zona básica de salud de Toro, dos días a la semana, concretamente martes y viernes, pero con un horario reducido de “una o dos horas”. Además, como han asegurado algunas fuentes, cada día puede venir un médico diferente, para preocupación de muchos vecinos que indican que el cambio de médico cada semana “hace que no conozcan tanto nuestros problemas como si estuviera el mismo de manera diaria”.

“Luego quieren que les votemos, con lo mal que nos tratan”, aseguraba otro de los allí presentes que, con un tono calmado y hablando con claridad, aseguraba que el problema principal era que el sistema sanitario en el mundo rural “está mal planteado” y necesita “un cambio” para evitar algunos problemas que se dan en los pueblos de la provincia de Zamora como, principalmente, la despoblación. “Pero ese es otro tema”, como decía otro vecino de la localidad, también dentro del mismo grupo de ancianos que comentan la situación actual de manera casi diaria. Un vecino que también se mostraba contundente respecto al tema sanitario: “somos mayores, pero no imbéciles”.

“Entendemos que, por el concurso de traslados, la médica que teníamos antes se haya marchado a un lugar mejor para ella. Es normal y le estamos agradecidos por su gran servicio con nosotros. Lo que no entendemos es porque no nos dan solución. Nos dicen que faltan médicos y que están mirando, pero es que media provincia está igual. Habría que haberlo mirado antes”, explicaba un vecino mientras esperaba en la recepción del Ayuntamiento, en el que el tema de conversación no era otro que la falta del médico y el problema sanitario que se da en el municipio.

Situación en Pozoantiguo

A unos kilómetros de allí, en Pozoantiguo, los vecinos llevan concentrándose durante casi 20 domingos con el objetivo de pedir mejoras en la sanidad en el mundo rural y también “llamar la atención y que se tomen medidas justas” ante el deterioro que están sufriendo los servicios sanitarios en los pueblos y que se han agravado debido a la pandemia. Unos vecinos que, entre otras cosas, piden recuperar las consultas presenciales “en las que sepamos con certeza los días que viene el médico”.

Estos vecinos durante casi 20 domingos, en horario de mañana, se han concentrado frente al consultorio médico con pancartas en defensa de la sanidad y también con algunas como “cuando vaya a votar recordaré todo esto” pensando, en qué si no, que en las elecciones del 13-F, unas elecciones para las que los partidos llevan haciendo campaña durante un largo tiempo y en la que la sanidad juega un papel determinante. La política sanitaria se trata de un pilar destacado en los programas de los partidos, que plantean medidas que tienen como finalidad principal reforzar la Atención Primaria y aumentar la inversión para así poder garantizar un buen servicio.

Mientras tanto, habitantes de distintos pueblos de la provincia siguen manifestándose, pronunciándose y mostrando su descontento debido, entre otras cosas, al último concurso de traslados de médicos que ha dejado aún más vacantes en las Zonas Básicas de Salud rurales, lo que, por consiguiente, ha producido una serie de “carencias” en un servicio tan básico como es la sanidad y más aún en el medio rural.