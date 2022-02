El candidato de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Zamora, Alfonso Joaquín Martín Carretero, estuvo ayer en Benavente en un acto electoral y lo hizo acompañado del que fuera director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge. “Todos los servicios básicos están ahí reflejados, en la ordenación del territorio. Es imposible desarrollar ningún tipo de proyecto como el sanitario sin que esa ley se apruebe. No hay ningún interés por parte de Mañueco o Tudanca de solucionarlo”, aseguró Martín Carretero.

Recordó Calonge, por su parte, que la última vez que estuvo en Benavente lo hizo como director general de Ordenación del Territorio a participar en la constitución de la Mancomunidad de Interés General. “Es un buen sistema para fomentar la prestación de los servicios a los vecinos pero quien tiene que liderar esto, el alcalde de la población grande, no está haciendo los deberes como debería hacerlo. Es una responsabilidad suya y del resto de munícipes que deben intentar avanzar”.

Señaló también que antes de abandonar la dirección de la Ordenación dejó elaborado un proyecto de reforma de la ordenación del territorio que “había estado atascado por intereses del PP y del PSOE durante bastantes años. Ese proyecto se ha truncado “.

Martín Carretero se refirió a la sanidad y aseguró en la visita a Benavente que “llevamos un proyecto político que es bueno para los ciudadanos. Si quisiera ganar votos diría lo que están diciendo los demás. Vamos a poner consultorios, los vamos a abrir, vamos a contratar nuevos médicos, los vamos a encontrar debajo de las piedras. Sabemos que es inviable. Queremos un proyecto viable, la sanidad es importante, en una población tan envejecida y dispersa pero hay que buscar muchas soluciones. No hemos buscado votos. Yo no quiero, si salgo elegido procurador, que alguien me diga me mentiste. Como ciudadano me da pena que haya personas que están escuchando esas mentiras y siguen votando el bipartidismo”.

No recordaba Martín Carretero “en qué contexto” había dicho Igea en esta misma ciudad, en Benavente, en plena campaña electoral, que los consultorios no iban a cerrarse. Fue exactamente un 23 de mayo de 2019 en que criticó la afirmación de Mañueco de que Ciudadanos iba a cerrar 3.600 consultorios locales. “Supongo que los consultorios se mantendrían de alguna manera pero nos hemos encontrado con una situación que lo ha cambiado por completo. La mayor parte de los consultorios son muy difíciles de mantener tal y como está ahora. Y lo ha dicho Verónica Casaado. El plan Aliste era crear unos hitos cercanos, centralizados para que se pudiera atender mejor porque lo otro es una cosa bastante cara. Algunos consultorios se puedan mantener, puede ser, pero de otra manera”, aseguró el candidato de Ciudadanos.