“Queda una semana, la verdadera encuesta es la que los zamoranos protagonizarán dentro de tan solo siete días”. La frase es de Ana Sánchez, pero el contenido replica casi con las mismas palabras lo que piensan los cabezas de lista de las principales formaciones políticas de Zamora de cara a las elecciones en Castilla y León, invitados a valorar la encuesta electoral que este domingo publicaba LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Únicamente la número 1 de Vox, María Luisa Calvo Enríquez, declinó valora la encuesta debido “al trabajo de preparación” de la visita de su líder, Santiago Abascal y la denuncia policial por las pintadas en la sede y en los carteles electorales la pasada madrugada.

La número 1 de los populares, la consejera de Familia, Isabel Blanco cree que la encuesta es “una foto fija, un punto de partida” pero “hay que trabajar esta semana para asegurar ese cuarto escaño por Zamora. Hay que animar a la gente a participar, que la gente se movilice y vaya a votar, porque son unas elecciones muy importantes”.

Y es que, de acuerdo con los resultados de la encuesta, hay un 24% de indecisos, una apetecible bolsa de votos que puede dar un vuelco en cualquier momento a la situación, con ese séptimo escaño que en principio el sondeo encargado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA asigna al PP o a Vox, pero con el que también sueñan el resto de formaciones aunque “va a ser difícil”.

El PP va a traer a figuras nacionales, como la exministra Ana Pastor o la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra y pondrá en acento en la importancia de la Junta como gestora de los principales servicios públicos de los ciudadanos, como educación, sanidad o servicios sociales y de la mayoría absoluta como única forma de gobernar si ataduras.

La valoración de los cabezas de lista

Las dudas

“Respetando absolutamente a las empresas demoscópicas y viendo lo que ha pasado recientemente en la vecina Portugal yo lo que puedo decir es que la mejor encuesta es la de la calle cada día”, dice la número 1 socialista, Ana Sánchez. “Conozco bien nuestra tierra, que dio un grito de cambio muy claro en 2019 y estoy segura que el próximo 13 de febrero van a hacerlo con mayor rotundidad aún”. Sánchez dice que “queda una semana, la verdadera encuesta es la que los zamoranos protagonizarán dentro de tan solo siete días y estoy segura que con todo respeto por esa encuestas y otras más van a abarrotar las urnas de cambio y de esperanza”.

El cabeza de lista de Ciudadanos, Alfonso Martín, prefiere quedarse con la tendencia, en claro ascenso para su formación. “Partíamos de unos datos en las encuestas iniciales bastante bajos pero se ve una tendencia a subir a nivel provincial y regional. Queda una semana muy intensa para explicar nuestro proyecto, lejos de la política de aquí mando yo y de los extremismos de derechas y de izquierdas”. Y habrá que ver lo que deparan las noticias judiciales que afectan a Mañueco el presunto amaño de las primarias de su partido. “El 50% de los antiguos votantes de Ciudadanos no tiene decidido aún el voto” y a esas personas les puede llegar el mensaje de libertad e igualdad de los naranja.

Manuel Fuentes, de Ahora Decide cree que va a ser difícil, pero una formación como la suya puede conseguir un procurador por Zamora, ya que digan lo que digan las encuestas “mi impresión es lo que veo cuando hemos convocado a la gente en los diferentes pueblos. La gente está cansada de los grandes partidos y quiere cambio, está muy enfadada por el abandono histórico de esta provincia”.

Isabel Reguilón, la candidata de Unidas Podemos es la más escéptica. “No me creo la encuesta. Hace poco salía un sondeo que me asignaba un escaño y te lo tomas con todas las precauciones”, dice la candidata, quien considera que los votantes vana tener en cuenta la gestión que se está haciendo en instituciones como el Ayuntamiento de Zamora o como parte del Gobierno de España: “Somos algo más que el tópico de comunismo y coleta”.