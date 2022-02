El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha participado esta tarde en un acto de campaña en Benavente en apoyo a la candidata por Zamora, Marisa Calvo.

Buxadé se dirigió a los simpatizantes de Vox, muchos de ellos sin hacer uso de la obligatoria mascarilla, y señaló que “vengo a suplicaros, a pediros a castellanos y leoneses que, como en los viejos tiempos, seáis vosotros los que salvéis a España. España necesita a Castilla y a León, España necesita que Vox entre con fuerza en las Cortes de Castilla y de León”.

Y aseguró en un tono beligerante que “no salimos a conservar nada, a defender los intereses de ninguna casta o ningún grupo, en eso están los socialistas y los populares que quieren conservar su estado del bienestar de los políticos, sus chiringuitos y sus estructuras. Nosotros venimos a sembrar para recoger, a defender para recuperar. Todas estas décadas de abandono han producido desolación".

Y añadió "basta ya de movimientos de defensa, no vamos a seguir defendiendo no se sabe qué. Vamos al ataque, toca ir hacia delante. No se trata de guardar las fronteras, se trata de liberarnos de los enemigos, de aquellos que destruyen el campo, de aquellos que destruyen nuestra industria, de aquellos que destrozan al que tiene comercio”.