El candidato de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Zamora, Alfonso Joaquín Martín Carretero, visitaba ayer la fábrica de Leche Gaza en el polígono Los Pinares de Coreses acompañado de la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, de la secretaria general de su partido, Marina Bravo, y del presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo.

“No nos basamos en promesas como hacen otros, sino en seguir trabajando como se ha llevado a cabo donde hemos estado gobernando”, aseveraba el candidato liberal, que repasó las líneas principales del programa de su partido, como el apoyo a las empresas para hacer atractiva la provincia a los inversores, luchar contra la despoblación, una política de fiscalidad diferenciada, eliminar la burocracia y ayudar a los autónomos.

Verónica Casado: "Parar los presupuestos autonómicos es parar las necesidades de las personas"

Por su parte, Verónica Casado cargó contra el presidente de la Junta de Castilla y León por haber disuelto las Cortes justo antes de que se aprobaran los presupuestos autonómicos para 2022: “Cuando paras unos presupuestos estás parando los proyectos que has diseñado para responder a las necesidades de las personas, para ahora decir que vas a apostar por la sanidad, me parece cuanto menos engañar a la gente”.

"La atención primaria es el eje estratégico del sistema de salud" Verónica Casado - Exconsejera de Sanidad

Los presupuestos del 2021 destinaban el 7,5% del PIB de Castilla y León a Sanidad y “conseguimos aumentar las partidas presupuestarias que tiene la Atención Primaria, que es el eje estratégico del sistema de salud. Y eso este año se ha parado”, explicó la consejera que estuvo al frente de Sanidad durante la pandemia. En cambio, en los frustrados presupuestos de 2022 “se llegó a bajar al 7% del PIB la inversión en Sanidad a pesar de lo que peleamos”, y sin embargo “ahora Mañueco dice lo contrario de lo que decía en diciembre, y sale con que se va a aumentar la apuesta en Sanidad”.

Casado cree que es necesario “acercarse a una inversión del 8%” del PIB en Sanidad, “que es lo que destinan a Sanidad los países desarrollados de nuestro entorno”.

"No se puede mentir a la gente y decir que se van a abrir todos los consultorios todos los días por ley"

En el mismo sentido, cree que “no se puede decir a la gente que vamos a sacar una ley para abrir todos los consultorios rurales todos los días” cuando “tenemos 2.300 médicos de familia, 3.666 consultorios y 94.000 kilómetros cuadrados. Hay que ordenar, reorganizar y reforzar la Atención Primaria, y queremos dividir la Atención Primaria Rural de la Atención Primaria de grandes pueblos y ciudades”.

"Reuniones oscuras que no están en la agenda de los consejeros"

Por último, Casado advirtió de que el PP “está dando unos pasos hacia la privatización que nosotros en dos años y medio no habíamos emprendido de ninguna de las maneras”.

La exconsejera de Sanidad recordó que a primeros de diciembre el Consejo de Gobierno aprobó un contrato para el transporte terrestre, tanto urgente como no urgente, de más de 800 millones de euros “y de repente parece que eso no ha existido, empiezan a tener conversaciones en la oscuridad que no están puestas en las agendas, lo cual es cuanto menos poco ético”.

“Evitamos que el separatismo se cargue una reforma laboral consensuada” La secretaria general de Ciudadanos, Marina Bravo, defendió el voto favorable de los diez diputados de su partido a la reforma laboral: “Una de las peores prácticas del bipartidismo es utilizar las instituciones para sus intereses partidistas, y esta mañana (por ayer) hemos visto cómo el PP en la oposición se dedica únicamente al cuanto peor mejor, a votar en contra de cualquier propuesta que parta del Gobierno”. En cambio, “Ciudadanos trabaja desde la oposición buscando el interés general”. Bravo recordó que la reforma la apoyan tanto los sindicatos como la CEOE, y afirmó que “si viniera de otro partido la propia Yolanda Díaz no la apoyaría”. La intención de Ciudadanos ha sido “evitar que los partidos separatistas trocearan ese consenso social y empeoraran una reforma laboral que es buena para todos”.

"La sorpresa" de Ciudadanos

Verónica Casado cree que "vamos a dar la vuelta" a las encuestas, y que en esa línea van los últimos sondeos que maneja su partido: "Vamos a dar una buena sorpresa".

La exconsejera de Sanidad cree que "la población se va a dar cuenta que somos de verdad, somos profesionalidad, somos humanismo y queremos poner en marcha todas las cosas que decíamos".

Estrategia contra el COVID en Castilla y León

La responsable del sistema sanitario de Castilla y León durante la pandemia argumenta que "hemos disminuido en un 90% los fallecimientos, hemos disminuido los ingresos y además estamos consiguiendo que el exceso de mortalidad se haya controlado, cosa que no ha sucedido en Madrid, y parecía que teníamos que copiar la estrategia de Madrid, pues eso dice mucho del inmenso trabajo que se ha hecho desde las consejerías de Ciudadanos".