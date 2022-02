El alcalde de Benavente y secretario general del PSOE en Benavente, Luciano Huerga, señala que “Mañueco miente, la palabra de Mañueco no vale nada y nos sobran los ejemplos en esta comarca”. Se refiere Huerga al Puerta del Noroeste e insiste en que “Mañueco comprometió 10 millones para el Puerta del Noroeste. Casi 3 años después, compromete 3 millones de euros. Mañueco y el PP de Benavente se han comprometido con la Puerta del no: No a cumplir la palabra dada, no al compromiso real, no a la aportación financiera necesaria y solicitada de 10 millones de euros. Tudanca y el PSOE han dado su palabra y nosotros la cumpliremos”.

Respecto a la sanidad pública señala que “el PP de Mañueco es el que nos está dejando sin cubrir las plazas de médicos de atención primaria. Es el responsable de que Benavente tenga un solo pediatra en lugar de 3 para atender a más de 2.500 niños. Mañueco y el PP son los responsables únicos de incumplir la promesa de hacer del Hospital Comarcal. El PSOE consiguió parar el Plan Aliste de la mano de los vecinos y las asociaciones porque es el único que apuesta por la Sanidad Pública”. Alude también a “corrupción y Barcial del Barco” y asegura que Mañueco es el “jefe del sistema” de presuntas mordidas y de corrupción que llevan más de 12 años impidiendo que la biorrefinería se ponga en marcha. Mañueco es el representante máximo de un PP “decrépito”.