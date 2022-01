El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió ayer “unidad” del centro-derecha en torno a su formación en las próximas elecciones autonómicas del 13 de febrero porque “ir cada uno a lo suyo es sinónimo de falta de eficacia y de fracaso”.

En el mitin central de la campaña electoral del PPCyL, celebrado en la mañana del domingo en Ávila, Mañueco recordó que precisamente la abulense es una tierra de “gentes eficaces, valientes y triunfadoras”, a las que pidió estar “todos juntos con el Partido Popular” frente a otras alternativas “populistas o localistas” del centro-derecha.

Y es que, tras las elecciones autonómicas del 13 de febrero, “hace falta un Gobierno fuerte que no ceda a chantajes ni tenga ataduras con separatistas ni populistas”, opinó Mañueco, por lo que pidió nuevamente “concentrar el voto” en torno a su figura para “seguir liderando la transformación de esta tierra con un proyecto claro”.

Dicho proyecto se construirá, según el candidato popular, en torno a “ciudades vanguardistas y de futuro y a un medio rural que apueste por la transformación y la modernidad, con los mejores servicios públicos, una Educación y una Sanidad de primera, la mejor atención a las personas mayores de toda Europa y el apoyo a las familias” a través de ayudas a la natalidad, al acceso al transporte gratuito y a los jóvenes para la vivienda.

“Quiero una Castilla y León fuerte, que crece y hace crecer España”, reivindicó Mañueco, por lo que reiteró su petición de “unidad” para que la comunidad crezca “desde el esfuerzo común” y avance “con libertad” para seguir “impulsando a España”.

Casado llama a “ensanchar la centralidad” para “ganar sin los extremos”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, hizo ayer un llamamiento a los miembros de su formación para “ensanchar la centralidad” con el objetivo de “ganar sin acudir a los extremos” tanto las próximas elecciones autonómicas que se celebran en Castilla y León el próximo 13 de febrero como el resto de comicios que se produzcan en España hasta las próximas elecciones generales. En su intervención dentro del mitin central de la campaña del PPCyL celebrado en Ávila, Casado reclamó para Mañueco un voto “no del miedo, ni útil, sino de esperanza e ilusión por una mejor Sanidad, una mejor Educación y para que nuestra tierra tenga futuro”, frente a aquellas formaciones que, en su opinión, “hacen un servicio” al PSOE de Pedro Sánchez “fracturando” al centro-derecha. Casado defendió en el día de ayer al Partido Popular como un partido que “defiende el Estado de las Autonomías” y se dirigió a aquellos partidos que lo critican señalando: “Si no te gusta, no te presentes, porque si no es por los presidentes autonómicos, qué habría sido de España con todas las competencias sanitarias y educativas en manos de Sánchez”.