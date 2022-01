El portavoz del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez deje de "azuzar el enfrentamiento" con la capital de España. El responsable del PP ha realizado estas declaraciones durante su visita a Zamora para apoyar la candidatura de sus compañeros en la provincia de cara a las elecciones autonómicas del 13 de febrero.

"Los problemas que puedan tener los diferentes territorios no se solucionan con enfrentamientos entre ellos. Y pongo un ejemplo: en el Gobierno de Zapatero, el centro de tratamiento automatizado de multas se puso en León y no hubo ningún problema, y desde Madrid no dijimos nada. No nos opusimos. La cuestión es que viene aquí a tratar de sacar rédito del enfrentamiento entre territorios, lo cual es una profunda irresponsabilidad", ha analizado Martínez-Almeida.

A juicio del alcalde de la capital de España, "si Sánchez piensa que a los zamoranos se les puede tomar el pelo y pedirles el voto con un discurso de enfrentamiento con Madrid se equivoca profundamente". Por el contrario, Martínez-Almeida ha explicado que el presidente del Gobierno "debería haber prometido que el AVE de Zamora llegue directo a Barajas, porque lo que le permite competir a Zamora es que, en hora y cuarto, cualquiera que esté aquí pueda plantarse en uno de los principales aeropuertos internacionales del mundo".

Asimismo, el dirigente popular ha augurado que Sánchez "no va a cumplir ninguno de los compromisos" adquiridos en Zamora, y ha lamentado que haya acudido a la ciudad "a hacer publicidad y propaganda a costa de todos los castellanos y leoneses".

Antes de estas reflexiones, Martínez-Almeida había subrayado la importancia de que Castilla y León elija "un Gobierno estable y de mayoría amplia" liderado por Alfonso Fernández Mañueco. Para el portavoz del PP, esa es la garantía de que cuestiones como el empleo o la política fiscal redunden en un beneficio para los ciudadanos.

Otras Edades del Hombre

Antes de la intervención de Martínez-Almeida, la candidata del Partido Popular a las Cortes por Zamora, Isabel Blanco, había destacado otros puntos de la propuesta del PP y había concretado el compromiso del partido "para que Zamora tenga una nueva edición de las Edades del Hombre en esta legislatura".