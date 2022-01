"Somos voto útil porque no vendemos humo, no decimos que vamos a abrir todos los consultorios todos los días con una demora como máximo de 48 horas porque lo que es imposible. En una comunidad con 2..300 médicos de familia, 94.000 kilómetros cuadrados de dispersión y 3.666 consultorios decir eso es mentir y no se puede mentir". Fue una de las perlas que dejó la exconsejera de Sanidad y candidata de Ciudadanos por Valladolid, Verónica Casado, en la visita realizada a Zamora para apoyar la candidatura de Alfonso Martín Carretero, quienes estuvieron apoyados por el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo.

La comparecencia ante los medios de comunicación se produjo junto a la estatua de Viriato "que resistió hasta que le traicionaron. Parece que soy yo, estoy completamente identificada con esta figura", dijo la média y política

"Estamos aquí para pedir el voto útil. Cuando se dice que votar a Ciudadanos no es el voto útil se está completamente equivocado, porque es el voto de la verdad, la transparencia, el humanismo, el voto de la verdad, el voto de no a los extremos y si a las propuestas sensatas. Nosotros no vamos a mentir nunca. No lo hicimos durante la pandemia, una situación terrible en la que hacíamos rueda de prensa diarias porque nos parecía importante contar las cosas sobre lo que estaba sucediendo. Nunca dijimos cosas que no fueran verdad con los conocimientos que teníamos en aquellos momentos", señaló la exconsejera.

Dijo que mientras los consejeros de Ciudadanos, y ella misma, tenían muchos proyectos transformadores en marcha que no se han podido culminar por culpa del Partido Popular, el candidato de esta formación, Alfonso Fernández Mañueco está prometiendo cosas que su formación ha tenido 30 años para hacer "no están hechas y ahora casualmente en las elecciones se hacen".

Plan Aliste

Definió el Plan Aliste de reestructuración sanitaria como "una gran plan, que nadie se leyó" y contra el que se presentó una proposición no de ley avalada por PSOE y PP. "Parece que lo único que nos preocupa es la Atención Primaria rural porque nos da votos. Eso me lo han dicho a mi directamente: tu programa de reorganización es el mejor, pero no lo vamos a hacer porque nos quita votos. Y eso no puede ser, hay que trabajar para toda la población independientemente del signo político que tenga ese ayuntamiento".

Y es que, no se toman medidas serias o el problema de la falta de profesionales va a ser irresoluble. Es como la película “No mires para arriba”, sabemos que nos va a caer un meterorito, sabemos que no vamos a tener profesionales, pero no estamos haciendo absolutamente nada". Y es que los puestos de difícil cobertura no son sólo los de las zonas más aisladas: "La difícil cobertura la tenemos en Toro o en Benavente en un montón de sitios que son grandes".

Se quejó también de que el Gobierno cerró la financiación para los proyectos de la Consejería de Sanidad durante su etapa, mientras que ahora el dinero fluye con facilidad por la campaña electoral. "Nosotros en un momento determinado teníamos la chequera cerrada. Por ejemplo creíamos que Zamora necesita una Gerencia de Atención Primaria específicamente dedicada solo al desarrollo de la Atención Primaria y resulta que no podía ser porque íbamos a tener una desviación de capítulo 1 de cien millones. Y curiosamente aparecen ahora millones para hacer lo de los camiones, para hacer lo de los antígenos que es algo que nosotros desechamos por falta de seguridad, siete millones de euros, aparecen euros para pagar a los profesionales por la tarde, un proyecto nuestro al que se nos dijo que no, aparece dinero para un montón de cosas: las chequeras se abren para beneficiar a toda la población, no para apoyar a una fuerza política que además va a prometer cosas que luego no va a cumplir porque han tenido 30 años para hacerlo y no lo han hecho".