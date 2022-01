Las catas en la carretera N-122, que desdicen que exista un proyecto de obra para su conversión en autovía; el mantenimiento del veto a la reducción del IVA a las peluquerías; y el reparto "digital, a dedo, desde Moncloa a sus amigos" de los 140.000 millones de los fondos europeos para la recuperación, en Zamora "parece que solo tienen amigos en Benavente, que recibe tres millones", ponen al descubierto una vez más las "mentiras y engaños" que Pedro Sánchez lanza en Zamora "cada vez que visita la provincia", denuncia el presidente del PP de Zamora y senador, José María Barrios.

El líder de los populares zamoranos ha instado Sánchez, ante el acto electoral central que protagonizará mañana en la capital, a que explique a los zamoranos el cierre del tren regional Puebla de Sanabria a Valladolid tal y como se contempla en el Plan de Estrategia de Movilidad, "desaparece, igual que el Ruta de la Plata porque, según el PSOE, tiene un coste desproporcionado. Lo que tiene un coste desproporcionado es un gobierno con 23 ministros, no un tren que da servicio a muchos pueblos pequeños de Aliste y Sanabria", sentenció Barrios. El documento "dice literalmente que el transporte no garantiza mantener la población, lo que no lo garantiza es quitarlo", añadió para sostener sus críticas.

Al mismo tiempo, los populares cuestionan la ejecución de la autovía de la N-122, "harán una obra, pero poquita porque emplear 4 millones para un proyecto de más de 300 millones" se traduce en "otra mentira más", insiste Barrios en la inauguración de la carpa instalada por el PP en la plaza de Castilla y León para aproximar el programa electoral para los comicios autonómicos del 13F.

Por su parte la cabeza de lista del PP por Zamora a las Cortes de Castilla y León, Isabel Blanco, arremetió también contra Sánchez y su representante en la comunidad autónoma, "el señor Tudanca", a los que pidió explicaciones también por “todas esas promesas incumplidas con Zamora porque eso también es campaña regional, influye en Castilla y León”, dijo.

Blanco defendió el programa electoral del PP "elaborado con la sociedad" y la gestión al frente de la Junta de Castilla y León que “nos avala en estos dos años tan difíciles de pandemia, frente a otros que proponen subidas de impuestos; de la luz, cuyo recibo sigue aumentando cada mes; de carburantes; el impuesto sobre la circulación en carreteras; o la recuperación del impuesto de transmisiones y sucesiones, el de donaciones y subirlo”. La candidata del PP propone, para la reactivación económica "tan necesaria para la comunidad, la bajada de impuestos, del IRPF, de transmisiones patrimoniales; la bonificación de las licencias de caza y pesca tan necesarias en nuestro mundo rural, esa fiscalidad más favorable para el mundo rural, sobre todo, incrementando las ayudas y deducciones por natalidad en un 40% en ese ámbito".

Por último, subrayó que el PP es un partido que cree en la calidad de los servicios públicos, que apuesta por la modernización de las ciudades, "de las poblaciones más grandes pero por el mundo rural también".

Los populares estarán cada día durante la campaña electoral, que termina el 11 de febrero, en la carpa del PP para dar a conocer su programa de Gobierno para la autonomía en los próximos cuatro años "y escuchando las sugerencias de los ciudadanos, estamos siempre al lado de las personas siempre porque Castilla y León es la fuerza que nos mueve, y Castilla y León es la fuerza que mueve España".