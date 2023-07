Varapalo para el PSOE en Madrid. El recuento del voto CERA, el correspondiente a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero, le ha arrebatado un escaño a los socialista en favor del PP. Tras el escrutinio de las papeletas de los 233.688 españoles -un 10,04% del censo- que ejercieron su derecho al voto en embajadas y consulados, la aritmética parlamentaria ha sufrido un cambio de calado. Alberto Núñez Feijóo ha logrado un diputado más por Madrid, alcanzando los 137 en todo el territorio, mientras que Pedro Sánchez ha bajado hasta los 121. Con este nuevo reparto, el bloque de la derecha se sitúa por delante, aunque sin mayoría absoluta, y el líder socialista está obligado buscar el 'sí' de Junts o a conseguir que Coalición Canaria le apoye y los posconvergentes se abstengan.

A primera hora de este viernes, todas las juntas electorales provinciales se constituyeron en mesa electoral para proceder al recuento de las papeletas que han llegado de todo el mundo por valija diplomática hasta el Ministerio de Exteriores y, después, a cada circunscripción. Con casi una decena de escaños en juego que se consiguieron por un margen muy estrecho de votos, el proceso generó una gran expectación, con especial atención al escrutinio en Girona y Madrid, donde el PP comenzó el día con opciones de arrebatar un diputado a Junts y al PSOE, respectivamente, lo que hubiera complicado aún más la gobernabilidad del país.

La victoria

Los conservadores han logrado esta segunda hazaña. Ya entrada la noche se ha cerrado el recuento en Madrid, donde desde primera hora de la mañana y hasta las 19:30 horas de la tarde se han estado introduciendo en las urnas los más de 45.000 votos recibidos. El PP, que el pasado domingo se quedó a 1.749 votos de hacerse con el último escaño en Madrid, ha arrebatado al PSOE este sillón. Por lo que, el exdiputado tránsfuga de UPN que se presentó por las listas del PP, Carlos García Adanero, será diputado.

Con esta victoria inesperada y en el tiempo de descuento, el bloque de la derecha (PP, Vox, Coalición Canaria y UPN) alcanza los 172 diputados, uno más de los que tiene el bloque progresista (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG) tras perder ese escaño los socialistas. Aunque estos cálculos siguen dejando a Alberto Núñez Feijóo sin posibilidades de ser investido, sí ponen en un aprieto a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones necesitaría el 'sí' de Junts o sumar a Coalición Canaria a la abstención de los posconvergentes para mantenerse en la Moncloa.

Cambio de planes

Con el nuevo arco parlamentario, el PSOE deberá hacer ajustos en sus planes para lograr la investidura de Sánchez. El líder socialista necesita el 'sí' de ERC, EH Bildu, PNV y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), como mínimo. Después, se abren dos caminos: obtener el 'sí' de Junts o el apoyo de Coalición Canaria y la abstención de los posconvergentes. "Discreción en las negociaciones y publicidad en los acuerdos, no le puedo decir nada más", afirmó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el pasado miércoles cuando desconocía este giro en el guión. No obstante, en el PSOE confían en que el frente común de los republicanos catalanes y los posconvergentes facilite el acuerdo. Fuentes del PSOE recalcaron que "el recuento del voto CERA no modifica la situación para formar mayorías: Junts tendrá que decidir si une sus fuerzas a PP y Vox, y abre la puerta a un gobierno de la derecha con la ultraderecha o se une al resto de fuerzas políticas para evitarlo exactamente igual que ayer".

En el otro lado, Feijóo y su equipo no dejan de insistir en que es su "responsabilidad" presentarse a una investidura tras ganar las elecciones. Este nuevo diputado, aunque les sitúa por delante del bloque progresista, no les daría la llave de la investidura. No obstante, la decisión final de presentarse ante la Cámara baja en busca de su confianza no recaerá en el presidente del PP, sino en el rey Felipe VI que, a finales de agosto, tras escuchar a los distintos grupos parlamentarios, deberá proponer a un candidato.

Los escaños que no bailan

Los populares no pudieron repetir el triunfo de Madrid en Girona. Una vez terminó el escrutinio en la provincia catalana, Junts recibió la noticia de que mantenía su escaño, dejando al PP con las manos vacías en esta circusncripción, aunque los conservadores sí consiguieron recortar distancia con la formación independentista. Además, los posconvergentes también lograron conserva el asiento que obtuvieron por Tarragona, donde el PSOE tenía opciones de arrebatárselo. "Gracias a todos los que a pesar de la distancia y las dificultades diversas para votar, nos ha dado confianza. (...) Seremos leales al proyecto político que representamos para corresponder a esta confianza", publicó en Twitter el secretario general de Junts, Jordi Turull.

El resto de escaños que estaban en juego -otros seis, en Cantabria, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Albacete y Ceuta- también se quedaron tal como estaban. En Cantabria, donde Vox estuvo cerca de hacerse con un diputado del PP el pasado domingo, se vivieron cierto momentos de tensión cuando la Junta Electoral de Zona prohibió introducir en las urnas una caja de votos por haber llegar una vez empezado el recuento. Finalmente, sí se acabaron incluyendo, aunque el reparto de escaños no cambio.