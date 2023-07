El PP intenta recuperarse del shock electoral. La victoria, amarga, insuficiente e inesperada por los pocos escaños que obtuvieron este 23 de julio sigue siendo objeto de análisis. A las cinco de la tarde empezaron a llegar todos los presidentes autonómicos, líderes territoriales y el resto de cargos a la junta directiva nacional. El cierre de filas con Alberto Núñez Feijóo no está en discusión. Todos los dirigentes entienden que no pueden comprar el marco de la derrota porque el PP, aunque con menos fuerza de la prevista, fue el vencedor de la noche.

Y también hay consenso en que Feijóo debe intentar formar Gobierno hasta el final. La más explícita quizá fue Isabel Díaz Ayuso: “No podemos cruzarnos de brazos. No podemos tirar la toalla. No estamos para fiestas, pero tampoco para dar por ganador al que ha sido el gran perdedor de la noche”, dijo la presidenta, en referencia a Sánchez, reprochando que se dé "por bueno y lógico" que vaya a intentar gobernar "el perdedor de las elecciones con los enemigos de España".

En la Puerta del Sol creen que el PP no puede permitirse caer en el error que cometió Inés Arrimadas en Cataluña, en lo que consideran que fue el más grave de toda su carrera política. No haberse presentado a una investidura a pesar de ganar las elecciones. “¿Cuánto tiempo se lo reprochamos después? No se puede caer en eso”, insisten.

Ayuso afirmó que “no cree” que el liderazgo de Feijóo esté en entredicho y a la pregunta de si debría ser el candidato en caso de que haya repetición electoral, tras insistir varias veces, la respuesta fue: “Por supuesto. Pero no estoy en el escenario de repetir elecciones, sino de que se busque un pacto estable. Hay que intentar conseguir ese Gobierno”, volvió a decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, que afirmó que con el actual líder conservador, “el PP ha ganado las elecciones y ha teñido el mapa de España de azul”.

Moreno, más rotundo en su apoyo

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, fue aún más claro al hablar de liderazgo. "En absoluto [está en entredicho]. Llegó hace 14 meses de forma masiva. Ha conseguido 47 escaños más, ha sacado al partido de la situación crítica en la que dstaba. Ahora hay que pensar en el futuro y ver cómo podemos tener un gobierno sensato. La alternativa es que Puigdemont mande o elecciones", afirmó el dirigente andaluz.

Moreno, igual que otros dirigentes territoriales, insistió en que toca "dejar reposar las cosas" y "ver qué opciones hay". "Hemos descubierto que la demoscopia falla. Es muy difícil gestionar las expectativas cuando diariamente y de forma masiva todas las encuestas dan 150 diputados", reflexionó. "Lo importante es que nos corresponde intentar formar gobierno".

Y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la misma linea, aseguró a la llegada a la junta directiva nacional que si "alguien puede llegar a ese diálogo es Feijóo" para tener "un acuerdo". "El PP ha ganado las elecciones. Ha tenido unos resultados positivos y se ha ganado el derecho de liderar", insistió. En Castilla y León, donde PP y Vox gobiernan en coalición, la extrema derecha se quedó con un solo escaño y perdió cinco con respecto a 2019.