La diputada y candidata al Congreso de Coalición Canaria, María Fernández, acompañada por la candidata al senado, Beatriz Calzada, visitó ayer el muelle de Arguiniguín, lo que para ella “ejemplifica a la perfección” el abandono del Estado español a Canarias ante un drama humanitario como el de la inmigración. La nacionalista sostuvo que “durante el mes de junio más de 2.000 personas han arribado hasta nuestras islas, entre ellos mujeres y niños que han perdido la vida, una personas cada cuatro horas, por el camino buscando un porvenir mejor. Otros muchos han desaparecido en nuestras aguas. Ante este terror dentro del territorio español, desde Madrid responden con el más cruel de los silencios”, dijo.

María Fernández afirmó que “están convirtiendo el mar de Canarias en un cementerio y nuestro territorio en una cárcel para humanos que buscan un futuro mejor”, pide a los canarios “parar esto entre todos”.

La Candidata se mostró indignada porque en el debate de presidentes del pasado lunes ni Sánchez ni Feijóo mencionaran ni una sola vez a Canarias, “a pesar de que sufre una de las peores crisis de todos los tiempos con la llegada incesante de personas migrantes a nuestras costas”, la diputada dijo: “Este debería ser, sin duda, uno de los principales problemas a resolver y una prioridad dentro de la agenda de cualquier presidente de España y, sin embargo, ni se menciona”.

Pero la candidata admitió no sentirse extrañada por ello, “es a lo que nos tienen acostumbrados” y recordó como el presidente Sánchez en un programa televisivo de prime time obvió la ruta canaria, la más mortífera de todas, y se refirió como “nuestra” únicamente a la mediterránea. En este sentido, Fernández se preguntó: “Qué más pruebas necesitamos para darnos cuenta de que si no estamos en Madrid nos borran del mapa, no existimos para ellos”.

La candidata urge a los canarios a “unirnos el próximo 23 de julio para ser fuertes, para seguir teniendo presencia, que se nos escuchen y condicionar la gobernabilidad”, de lo contrario se teme “no habrá quien denuncie lo que está pasando aquí y será peor”.

Aumento de la cuota del atún rojo

La candidata también mantuvo un encuentro con un grupo de pescadores de la Cofradía de Arguineguín para hablar de la situación de cientos de familias que se ven afectadas porque el Estado no haya cumplido con su compromiso de incrementar hasta el 12% la cuota de pesca del atún rojo. “A lo largo de estos años han engañado a los pescadores, no han cumplido y los han ahogado”, dijo.

La nacionalista subrayó la necesidad de que Coalición Canaria esté en el Congreso, “vamos a centrar nuestra acción en continuar el trabajo ante la Administración Pesquera Estatal para lograr alcanzar al menos un 12% de la cuota nacional de atún rojo para la flota atunera canaria, puesto que científicamente está demostrado que nuestra flota es completamente artesanal y nunca pondrá en peligro dichas especies de las que viven muchísimas familias” y añadió: “Esto no es más que un ejemplo entre cientos de la necesidad de que los canarios estemos para que puedan entender nuestras singularidades y las diferencias con el resto del territorio”.