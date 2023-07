¿Tienes intención de votar por Correo pero, un día por otro, no has encontrado el momento? Atento porque hoy jueves, 13 de julio, es el último día para solicitar la documentación si no vas a estar en tu ciudad el 23 de julio o prefieres dejar tu derecho democrático ejercido antes. Desde el pasado 30 de mayo, un día después a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantara las elecciones generales, es posible solicitar el voto por correo. Mes y medio después, la fecha límite ha llegado.

Puedes solicitarlo físicamente en la oficina de Correos pero también online. ¿Hasta cuando puedes entregar las papeletas? Si el día 13 es la fecha tope para solicitar el voto por correo, el 20 de julio es el límite para depositar las papeletas en Correos. En este último caso no hay opción online: debes ir con tu DNI a la oficina que tú quieras y ejercer tu derecho. El voto por correo se dispara un 46% en Zamora en relación a las municipales No puedes votar dos veces: no cuela Una vez remitido el voto, el elector ya no puede votar presencialmente. Una cosa u otra. ¿Vives en el extranjero? En el caso de los electores residentes en el extranjero, la fecha límite para remitir los votos al Consulado termina el 17 de mayo, mientras que será desde el 18 al 20 de mayo cuando se podrá votar en urna en el Consulado de España correspondiente en cada zona. Datos en Zamora Los servicios de Correos han registrado en Zamora casi el doble de peticiones que en las pasadas municipales. Entre un 7 un 10% de los electores residentes en Zamora participará por esta vía en los inminentes comicios generales.