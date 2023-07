El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado este miércoles que el 13 de julio es el último día para pedir el voto por correo y ha pedido a los carteros que trabajen "mañana, día y noche" para facilitarlo. Es más, se ha comprometido a pagarles las horas extraordinarias si gobierna por "cumplir con su deber".

Así se ha pronunciado Feijóo en un acto con más de un millar de personas --según fuentes del partido-- en el Anexo del Auditorio Víctor Villegas de Murcia junto al expresidente del Gobierno José Maria Aznar y el presidente en funciones de la región de Murcia, Fernando López Miras.

Feijóo ha pedido a los suyos que digan "a la gente que no se quede sin votar" en las elecciones generales del 23 de julio y ha añadido que este 13 de julio es el ultimo día para solicitar el voto por correo.

"Os recuerdo también que si pedimos el voto por correo, después no podemos votar en urna y por eso le pido a los carteros de España, con los que he trabajado de los mejores años de mi vida, que trabajen al máximo, que trabajen mañana tarde y noche", ha demandado, recordado que fue presidente de Correos durante el Gobierno de Aznar.

El presidente del PP ha indicado que, aunque los carteros no tengan "los refuerzos suficientes", que sepan que "custodian algo que es sagrado de los españoles, que es su voto", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

Pide a los carteros repartir los votos antes de que venza el plazo

Por eso, ha pedido a los carteros, "con independencia de sus jefes", que "repartan todos los votos antes de que venza el plazo para que los españoles" puedan votar y ejercer "sus derechos constitucionales".

"A toda la plantilla de Correos se lo pido porque es fundamental para nuestro país. Y también me comprometo que si no le pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España por cumplir con su deber, a todos", ha prometido.

Feijóo ha indicado que quedan "11 días para darle a España el Gobierno que se merece". "Quedan 11 días pues de ilusión y de trabajo y de responsabilidad, sin descanso y sin relajación", ha manifestado, para añadir que si no trabajan en estos últimos días de campaña lo van a "lamentar siempre".

El lunes ya difundió un vídeo

El pasado lunes, el líder del PP ya difundió en redes sociales un vídeo en el que animaba a acudir a votar por correo si no se puede ir presencial el próximo 23 de julio. "Si no vas, él se queda", proclamaba en la cinta, en alusión a Pedro Sánchez.

Feijóo arrancaba el vídeo, de poco más de un minuto de duración preguntando a los ciudadanos: "Hola, ¿estás harto del sanchismo? ¿Verdad? Si. Ya sé que has ido a votar el 28 de mayo y has votado cambio. Pero eso no llega", aseguraba, para añadir que los ciudadanos pueden "dejar los deberes hechos" antes de irse de vacaciones porque aún tienen hasta el 13 de julio para pedir el voto por correo.