Sánchez quiere tener Gobierno en Navidad y promete al PSOE que no habrá nuevas elecciones

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ha desvelado a la Ejecutiva Federal de su partido la estrategia de pactos que desarrollará tras las elecciones generales para intentar formar un Ejecutivo, más allá de descartar una gran coalición con el PP y prometer que trabajará por tener un Gobierno progresista antes de Navidad, han informado a Europa Press fuentes socialistas. Sánchez ha pedido a los miembros de su dirección que le den un voto de confianza para la tarea que tiene por delante porque requerirá hablar con unos y otros.



En la reunión de la Ejecutiva Federal, convocada este lunes en la sede del partido en Ferraz para analizar los resultados electorales, Sánchez ha asegurado a los suyos que no habrá repetición electoral y que están capacitados para impedirlo, según algunos asistentes al encuentro.



Precisamente en algunas de las intervenciones que ha habido --casi una veintena de miembros de la Ejecutiva han pedido la palabra-- se han hecho reproches velados al hermetismo con el que Sánchez toma las decisiones, que comparte sólo con su núcleo más duro de colaboradores. En este sentido, algunos dirigentes socialistas han reclamado un mayor papel del partido en la toma de decisiones.





Victoria insuficiente del PSOE, que vuelve a necesitar pactos para gobernar. Vídeo: Agencia Atlas Foto: EFE

??@TeoGarciaEgea: Una vez cerradas las urnas, parece que los españoles tienen claro que hay dos alternativas o @pablocasado_ o Pedro Sánchez.



?? De confirmarse la caída en escaños del PSOE, Sánchez debería empezar a pensar en irse y abandonar un futuro intento de formar gobierno pic.twitter.com/a0wsNtNyMh — Partido Popular ???? (@populares) November 10, 2019

Ábalos: "Un gobierno progresista no es de coalición con las derechas". Vídeo: Agencia Atlas Foto EFE

De la reunión de la Ejecutiva, la mayoría de miembros consultados salen con el convencimiento de que, aunque Sánchez va a ser proactivo para intentar formar con urgencia un Gobierno, aún será necesario un poco de tiempo para que el resto de partidos digieran los resultados y decidan qué actitud van a adoptar,A pesar de que, dentro de la Ejecutiva no se descarta que, si no prospera un acuerdo con otros partidos, la responsabilidad de desbloquear la formación de gobierno termine dependiendo de una abstención del PP, como en su día hizo el PSOE. Una abstención que, consideran dirigentes socialistas, no tiene por qué ir aparejada a la necesidad de que las dos formaciones alcancen un pacto programático o de gobierno.Los socialistas han querido dejar claras sus intenciones ya el día después de los comicios y tras un primer análisis de los resultados del 10N, en los queporque el bloque de la izquierda necesitaría apoyos adicionales para formar Gobierno.Ni el PSOE piensa contar con el PP. Ambas partes lo han dejado claro desde hoy. Aunque dentro del PP ha habido quien ha apostado por la abstención con condiciones, como ha hecho el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,De esta forma, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha advertido de que su partido no se va a abstener en la investidura de Sánchez, porque evitar que gobierne el líder socialista es "para ellos.Y en el PSOE, el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, ha recalcado que lo que quiere el partido es un Gobierno progresista, y por eso se pondrán en contacto con Unidas Podemos y sus confluencias y con los partidos minoritarios dispuestos a pactar. Formaciones en definitiva, ha añadido, que "Entre los "bloqueadores",, como también ha reconocido que los socialistas no esperan la abstención de los populares. Y sí ha subrayado que esperan el apoyo de Ciudadanos, porque ese partido ya dijo en campaña que no bloquearía.Así que lo que buscan los socialistas es una suma de las fuerzas de izquierda conY ahí entraría también Cs, muy debilitada tras quedarse con diez escaños y