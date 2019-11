La participación a las 14:00 horas cae 2,67 puntos respecto al 28A

La participación en la jornada electoral a las 14:00 horas de este domingo es de un 38,82 %, 2,67 puntos por debajo de la registrada en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, cuando a esta misma hora era de un 41,49 %.

Son datos provisionales oficiales facilitados por el Ministerio del Interior en su página web, con una participación correspondiente a tan solo el 1,1 % de mesas y un 0,36 % de los electores.

El dato definitivo de participación electoral hasta las 14.00 horas se dará a conocer a las 14.30 en una rueda de prensa que ofrecerán el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver; y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea.

Los políticos llaman a la participación para desbloquear la situación



El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha animado a todos los españoles a votar para "fortalecer" la democracia.

"Hemos desplegado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la democracia transcurra por sus cauces normales y corrientes. El derecho al voto es fundamental", ha señalado Sánchez.

Así lo ha manifestado este domingo el líder socialista en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto en el Centro Cultural Volturno en Pozuelo de Alarcón, donde ha acudido en torno a las 9.30 horas.

Para el presidente del Gobierno, las elecciones generales convierten "en una sola voz" la voluntad de todos los españoles para decidir cuál es su "destino común". "La democracia ha sido la principal y mejor herencia que nos han dejado nuestros padres. La democracia nos une como país, nos hace más fuertes", ha sentenciado.

Por ello, ha animado a los españoles a votar y "fortalecer" con el voto la democracia española y ha deseado "poder tener estabilidad" para "poner España en marcha". "Va a haber una participación bastante positiva y eso es lo más importante para que la democracia salga fortalecida", ha dicho.



Iglesias, tras votar: "Vamos a tender la mano al PSOE"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tendido la mano al PSOE para formar un Gobierno conjunto combinando la "experiencia" de los socialistas con la "valentía" de la formación morada.

"Vamos a tender la mano al PSOE porque combinar la valentía de Unidas Podemos con la experiencia del PSOE puede convertir a nuestro país en un referente en políticas sociales", ha manifestado Iglesias este domingo en declaraciones a los medios tras votar en el Colegio Público La Navata, en Galapagar (Madrid), donde ha acudido en torno a las 10.00 horas.

Asimismo, el líder de Unidas Podemos ha asegurado que van a "dejar reproches atrás" y ha destacado que "ojalá haya una participación muy alta".

"Cualquier ciudadano tiene hoy el mismo poder que un multimillonario y ese poder hay que aprovecharlo. A partir de esta noche reproches atrás, vamos a trabajar todos juntos", ha concluido Iglesias.

Casado pide votar "masivamente" para obtener un resultado "claro" que permita "desbloquear la situación"

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha pedido a los ciudadanos acudir "masivamente" a las urnas este 10 de noviembre para así obtener un "resultado claro" que permita "desbloquear la situación" política que vive el país.

Casado ha insistido en la importancia de la participación, en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho a voto sobre las 10.20 horas en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid.

Rivera: "Si el centro no se ensancha ganan los extremos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido una alta participación en estas elecciones, especialmente a "moderados, liberales, clases medias e indecisos", ya que a su juicio son la "clave" y la "llave" para poder desbloquear la situación política.

"Si no van a votar, deciden otros por ellos; si el centro no se ensancha, ganan los extremos, si vuelven a ganar rojos o azules, no hay matices, no hay acuerdos, hay barreras", ha señalado en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho a voto a las 10.40 horas en el Centro Cultural Volturno 2 de Pozuelo de Alarcón.

El líder de Cs pide poder hacer un Gobierno constitucionalista, "que una a los españoles y no los divida". "Tenemos dos opciones, dividirles en bloques o bandos, que es un error, o unirles e ir juntos en la misma dirección", ha advertido.

"Salga el resultado que salga, mi compromiso es poner España en marcha, ya sea desde el Gobierno, y si no nos dejan, sentarse a una mesa para desbloquear el país", ha comentado.

Errejón anima a votar para "cuidar la democracia en cada colegio electoral"

El candidato de Más País a la presidencia de Gobierno, Íñigo Errejón, ha animado este domingo a acudir a votar para "cuidar la democracia en cada colegio electoral".

Errejón ha acudido este domingo al Colegio Santa Teresa de Jesús de Madrid, donde ha afirmado que sus expectativas pasan por que su partido consiga "muy buenos resultados" y sea "decisivo" para la conformación de un Gobierno progresista, de modo que "dentro de tres o cuatro meses no volvamos a votar".

El candidato ha remarcado que desearía que estas elecciones "no se tuvieran que estar repitiendo", pese a lo cual ha llamado a acudir a los colegios en este "momento clave" en el que hay que "cuidar la democracia en cada colegio electoral".

Abascal pide "resolver las diferencias" votando para "afianzar la unidad de España"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a los ciudadanos "resolver las diferencias" acudiendo a votar para "afianzar la unidad España y la "concordia personal alejando odios".

Abascal ha pedido que la jornada electoral se desarrolle "en condiciones de libertad y normalidad" y ha agradecido su trabajo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, especialmente a aquellos que se han desplazado a Cataluña.

"Ejerceremos juntos la soberanía nacional. Mostrar nuestro deseo de que eso siga siendo así y que los españoles, todos juntos, podamos seguir siendo los dueños de nuestro futuro y resolver las diferencias votando", ha subrayado Abascal.

Apertura de los colegios electorales con normalidad

El Gobierno ha destacado la "absoluta normalidad" con que se ha desarrollado el proceso de apertura de los colegios electorales en toda España, donde, una hora y media después de la apertura de las urnas, se encontraban ya constituidas el 100% de las mesas electorales.

En una rueda de prensa en el Centro de Datos instalado en el Ifema de Madrid, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, han subrayado que la "normalidad" ha sido la nota característica de la primera hora y media de las elecciones generales, y no se ha producido "incidentes de mención".

El 100% de las 59.555 mesas preparadas para recibir los votos de los 34,87 millones de personas que pueden acudir a las urnas en España estaban constituidas a las 10.30 horas.