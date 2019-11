Unidas Podemos anima a llegar "al siguiente round" en un nuevo spot de campaña

Unidas Podemos ha presentado este lunes su tercer spot de campaña para las generales del 10 de noviembre en el que llama a perseverar en el voto a la formación morada para llegar con "todo al siguiente round", porque "las cosas que importan a veces no salen a la primera".



Este nuevo anuncio, 'El siguiente round', ha sido escrito y dirigido por Felipe Vara de Rey y narrado por el cantautor Ismael Serrano. El equipo creativo ha querido realizar una "oda a los que se caen, se levantan, no bajan los brazos y pelean", y ahonda en las ideas de perseverancia, integridad, compromiso y humildad, con las que quiere identificarse Podemos.





A nosa loita é pola vida ? Avanzamos, loitamos, aprendemos dos erros. Seguimos camiñando. Un novo spot emocionante ?



? #GanarElSiguienteRound pic.twitter.com/p46DwDkWmW — Galicia en Común (@EnComun_Gal) November 4, 2019

"En la cabeza una idea: ensayar lo impensable.", dice el texto al que pone voz el cantautor madrileño, mientras se ven imágenes de personas que ensayan un castell, otras que intentan patinar y otras que quieren aprender a montar en bici.Tras verse como fallan en su intento --"llega la caída, el golpe, el miedo"--, la voz de Isamel Serrano recuerda que a pesar de que habrá gente que diga que "hay cosas que no pueden ser", lo que no sospechan es que la ciudadanía tiene "memoria" y sabe que"El vídeo transmite el mensaje de que, donde nos quieren aislados y desarmados, nos tendrán juntos y juntas, como un enjambre de abejas", señalan fuentes de la formación morada, para luego resaltar que "la vida merece llegar con todo al siguiente round".Este es el tercer spot de campaña., en la que señalaba que no dormiría tranquilo con miembros de Podemos en el Consejo de Ministros, para resaltar que quien no dormirá a gusto tras el 10 de noviembre serán los poderosos.En el segundo anuncio, Podemos se valía de un mundo distópico "no tan lejano" y con claraspara llamar a la ciudadanía a moverse ahora y "cambiar el futuro" por medio de las luchas sociales para superar el bipartidismo.