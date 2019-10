Casado ve "inaceptable" la agenda de desbloqueo del PSOE

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado que es una "afirmación inaceptable" la agenda de desbloqueo para España que ha planteado este domingo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"Alguien que crea un incendio no puede ponerse el casco de bombero. Igual que los pirómanos no apagan los fuegos los que llevan bloqueando conscientemente la situación política no pueden engañar diciendo que si se les vota van a desbloquear la situación", ha criticado este domingo Casado durante la presentación de la candidatura del PP por Madrid al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones del 10 de noviembre.

En este sentido, ha añadido que la agenda de desbloqueo planteada por Sánchez "daría risa si no fuera por lo vivido en los últimos meses". Así, ha subrayado que el líder socialista "no puede revestirse el disfraz del que va a desbloquear la situación política en España".

Para el presidente del PP, Pedro Sánchez "es sinónimo de bloqueo" ya que, a su juicio, "ha podido pactar con cuatro opciones distintas" para que no hubiera repetición electoral. "No ha querido desbloquear la situación", ha dicho.

En la misma línea, ha criticado que Sánchez "ha sido incapaz de hablar con nadie" y que "rompió su partido para no facilitar Gobierno". "Rompió con su socio preferente, Podemos. Rompió con su socio de 2016, Ciudadanos. Rompió con el PP, con quien había pactado el 155, para llegar por el trazo más corto, con una moción de censura, al Gobierno", ha criticado.