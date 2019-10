Rivera censura en TVE al ente público: "Es Tele Sánchez"

El candidato de Ciudadanos (Cs) en las elecciones generales del 10 de noviembre y líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha vuelto a pedir este jueves en TVE la dimisión de la administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, y ha afirmado que la Corporación pública "se ha convertido en Tele Sánchez".

Rivera se ha expresado así durante una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', el programa matinal de La 1 que conduce el periodista Xabier Fortes. En su intervención en la cadena pública, Rivera ha argumentado que una prueba de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no quería un acuerdo para desbloquear la situación política, sino convocar nuevas elecciones, es la carta que RTVE envió a los partidos proponiendo un debate electoral antes de que se produjera la convocatoria oficial de los comicios.

"RTVE, esta casa que se ha convertido en Tele-Sánchez, nos envió una carta el 16 de septiembre, antes de que convocaran elecciones, convocándonos a un debate electoral. ¿Se puede tener más cara que, que el señor Sánchez ponga en marcha la maquinaria, y que esta casa se convierta en la casa del señor Sánchez? Yo no estoy dispuesto a que la televisión pública sea la tele de Sánchez", ha afirmado el líder de Cs.

Albert Rivera ha señalado que TVE la pagan "todos" los españoles y "no puede ser". "Yo pido la dimisión de Rosa María Mateo otra vez, como hice en el debate, porque no se puede tener tanta cara. No se puede enviar una carta como esta diciendo 'Les convoco a un debate electoral', cuando queda una semana para intentar desbloquear el país. Esta es la prueba de que Sánchez quería elecciones", ha insistido.

En este punto, el periodista Xabier Fortes ha replicado al dirigente de Ciudadanos. "Yo le puedo asegurar que los que estamos en los Servicios Informativos y en esta casa somos los mismos que nos mantuvimos firmes para no cambiar la fecha del debate frente a las presiones", ha asegurado Fortes en alusión a la polémica de los debates que se produjo en las anteriores elecciones.

Asimismo, Xabier Fortes ha apuntado que TVE tiene "unos plazos" por ser un organismo público y que están "obligados" a respetarlos. El periodista ha indicado que se manejaron los dos escenarios, que hubiera o no investidura de Sánchez.