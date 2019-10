Pablo Casado inaugura la convención económica del Partido Popular

El PP emprende su "rearme" para las elecciones del 10 de noviembre con la convención económica que este sábado celebra en Córdoba, en la que participan exministros del Gobierno de Rajoy y Aznar para poner en valor su experiencia y situar al partido como el único que puede "evitar" una crisis económica.

El presidente del PP, Pablo Casado, es el encargado de inaugurar la convención económica del PP, en la que participan entre otros los exministros Ana Pastor, Miguel Ángel Arias Cañete y José Manuel García-Margallo, así como el exsecretario de Estado Alberto Nadal.



Tras la intervención inaugural de Casado, las mesas serán moderadas por el secretario de Economía del partido, Daniel Lacalle, y por el portavoz de Economía en el Congreso, Mario Garcés, entre otros.

Casado ya hizo de las medidas económicas uno de los ejes fundamentales de su campaña para el 28-A pero en esta repetición electoral cobrará aún más protagonismo ante unos indicadores económicos que cree que cada vez son peores y que muestran una ralentización del crecimiento.

La intención del PP es presentarse como el único partido que puede salvar a España de volver a entrar en otra crisis económica frente a un PSOE que solo significa "más paro y más déficit".

La receta económica del PP se basa en una reducción de impuestos, con la eliminación del de patrimonio y sucesiones, reducir burocracia para favorecer la unidad de mercado en España y actuar en los ámbitos de la formación, y para recortar los costes laborales y energéticos.

La jornada se estructurará en torno a cuatro mesas redondas que, además de Lacalle y Garcés, moderarán la vicesecretaria de Sectorial, Isabel García Tejerina, y la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

La clausura correrá a cargo del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y de la secretaria general del PP-A, Dolores López.

García Tejerina moderará una mesa sobre 'Buenas políticas para las oportunidades, el crecimiento y el bienestar' con la participación de Ana Pastor, ex ministra de Sanidad y Fomento y ex presidenta del Congreso de los Diputados; Elvira Rodríguez, ex ministra de Medio Ambiente; José Manuel García-Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores y Alberto Nadal, ex secretario de Estado de Presupuestos.

La mesa moderada por Lacalle sobre 'Las recetas para el crecimiento económico' contará con Miguel Arias Cañete, comisario Europeo de la Acción por el Clima y la Energía; Manuel Pizarro, ex presidente de la Bolsa y de la CECA; Jose Vicente de los Mozos, presidente de ANFAC y Pedro Barato, presidente de ASAJA.

Habrá otra mesa sobre diálogo social, con representantes de la CEOE, de ATA, de UGT y de CCOO; y la cuarta mesa debatirá sobre las políticas de crecimiento en la Europa de las regiones, en la que participarán consejeros autonómicos del PP.