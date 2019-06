Fechas clave tras las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas

Tras las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas, se abre un período de negociaciones para llegar a acuerdos y formar gobiernos, además de la constitución de diferentes parlamentos salidos de las urnas. Lo primero que quedará resuelto serán los ayuntamientos, que a mediados de junio estarán ya formados y con las alcaldías elegidas.

Durante el mes de junio se celebrarán las sesiones constitutivas de los diferentes parlamentos autonómicos: los diputados de Murcia y Madrid serán los primeros en sentarse en los nuevas cámaras regionales y los de Asturias, los últimos. El Parlament Balear es hasta el momento el único que no ha establecido aún una fecha para la constitución de su parlamento. Ya en julio se producirá la sesión de investidura del presidente del gobierno de la Nación y a la vez se constituye el nuevo Parlamento Europeo.

Estas son las fechas clave a tener en cuenta este verano tras los comicios del 28 de abril y el 26 de mayo:

· 5 y 6 de junio: Ronda de consultas con el Rey

El miércoles y el jueves de la segunda semana de junio está marcada por la ronda de consultas de todos los partidos que hayan conseguido representación en el Congreso de los Diputados y a la que acudirán en total hasta 15 portavoces de distintas formaciones políticas.

Acudirán en orden de menor a mayor representación en la Cámara Baja, de manera que el miércoles el PRC, Compromís, Equo (Unidas Podemos), Navarra Suma, CC, Galicia en Común (UP), Izquierda Unida (UP) y PNV se reunirán con el jefe del Estado. El jueves lo harán Junts per Catalunya, En Común (UP), Vox, Podemos (UP), Ciudadanos, PP y PSOE. ERC y EH Bildu han rechazado reunirse con el Rey.

· 11 de junio: Constitución del parlamento de Murcia y Madrid

· 15 de junio: Constitución de ayuntamientos

Los nuevos equipos municipales que surjan de los pactos tras las elecciones locales tendrán que estar formados el sábado 15 de junio. Ese día se celebrarán Plenos consistoriales en todas las localidades del país, se reunirán los 67.010 concejales votados por los ciudadanos que elegirán a los 8.131 alcaldes y alcaldesas de los próximos cuatro años.

· 18 de junio: Constitución del parlamento de Extremadura

· 19 de junio: Constitución del parlamento de Navarra, Castilla-La Mancha y Canarias

· 20 de junio: Constitución del parlamento de Aragón, Cantabria y La Rioja

· 21 de junio: Constitución del parlamento de Castilla y León

· 24 de junio: Constitución del parlamento de Asturias

· 2 de julio: Constitución de la Eurocámara

El martes 2 de julio tiene lugar la sesión constitutiva del Parlamento Europeo en el que se sentarán los eurodiputados de los diferentes grupos políticos elegidos por los europeos. Para que un partido pueda tener grupo propio, necesita al menos 25 asientos que hayan sido elegidos en al menos siete países distintos. Se calcula que a mediados de julio los eurodiputados elegirán quién preside del Europarlamento y a los catorce vicepresidentes.



· Primera o segunda semana de julio: Investidura en el Congreso

Aún no existe fecha para la sesión de investidura pero el Gobierno de Pedro Sánchez calcula que podría celebrarse entre la primera y la segunda semana de julio y no antes debido a que el presidente en funciones tiene previsto asistir a varios compromisos internacionales.

El candidato propuesto por el Rey tras la ronda de consultas, que previsiblemente será Pedro Sánchez, tendrá que exponer su programa en el Congreso de los Diputados y deberá lograr la confianza de la mayoría absoluta del parlamento para ser elegido presidente. En caso de no lograrlo, en 48 horas deberá haber una nueva votación y le bastará con obtener la mayoría simple para gobernar.

Si no consigue la mayoría simple, se celebrará una nueva ronda de consultas con el Rey, que propondrá a un nuevo candidato. Si pasan dos meses y ningún candidato obtiene el respaldo de la Cámara Baja, Felipe VI disolverá las Cortes y se convocarán nuevas elecciones.



· Septiembre-Octubre: Elección del presidente de la Comisión Europea y de los comisarios

Hacia el mes de octubre tendrá lugar la elección del presidente de la Comisión Europea, que serán designados por los países miembros teniendo en cuenta los resultados electorales. El candidato necesitará el respaldo de la mayoría absoluta, es decir, la mayoría más uno, y si ningún candidato logra el apoyo necesario, los estados miembros tienen un mes para elegir a un nuevo candidato.

Los países miembros también designarán a los 28 comisarios (el equivalente a ministros en Europa) y tanto ellos como el presidente electo deberán obtener el respaldo de la mayoría de la Eurocámara para poder empezar a desempeñar sus cargos en noviembre.