El PP carga contra Albert Rivera por hacerle "el trabajo sucio a Pedro Sánchez"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha recriminado este martes al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sus ataques al líder del PP, Pablo Casado, durante el debate a cuatro que organizó RTVE, ya que, según ha subrayado, con esta estrategia "le hizo el trabajo sucio" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Rivera no se ha enterado que el enemigo de España se llama Sánchez", ha afirmado García Egea en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, unas horas antes de afrontar el segundo debate a cuatro que organiza Atresmedia y al que el líder del PP acudirá de nuevo para exponer sus propuestas para España, según ha agregado.

García Egea ha recalcado a Cs que "dividir el voto" solo permite que Sánchez sea otros cuatro años presidente del Gobierno y le ha pedido que se centre en el "verdadero adversario", que es el presidente del Gobierno. "Rivera parece que quiere estar contento este lunes en la sede de Cs, pero que toda España esté triste porque Sánchez ha vuelto a revalidar cuatro años más de gobierno", ha aseverado.

El 'número dos' del PP ha subrayado que en el debate "solo hubo un presidente", Pablo Casado, que expuso medidas concretas a los españoles "más allá de efectos especiales" y los "artificios" de otros candidatos. Además, ha señalado que hace cuatro años hubo ataques entre Cs y PSOE y "meses después pactaron" Pedro Sánchez y Albert Rivera.



Acusa a Sánchez de buscar "embarrar" el debate



Además, ha criticado que el jefe del Ejecutivo buscara desde el primer momento "embarrar" el debate, "como si fuera un patio de colegio". "El lema de Sánchez es 'haz que pase pronto este debate'", ha ironizado, parafraseando parte del eslogan de campaña electoral de los socialistas.

García Egea ha asegurado que Casado "confrontó con la izquierda", rebatiéndole algunos "mantras falsos" y demostró que que el PP es la "única alternativa posible". Según ha añadido, vieron un Sánchez "noqueado por el tono presidencialista" del líder de los 'populares' frente "al barro que Sánchez quiso lanzar".

En este sentido, ha abundado en que Sánchez quiso "dividir y enfrentar" en el debate, "lo mismo que hace con España", al tiempo que le ha acusado de "plagiar" buena parte de las medidas del PP: "El 90% de lo que vendió no le corresponde. Sánchez es experto en atribuirse cosas que no ha hecho, lo hace mejor que nadie", ha apostillado.

En cuanto a los indultos, ha recriminado que no contestara si va a indultar a los presos independentistas y ha criticado que tenga "la poca vergüenza de decir que no existen indultos preventivos". "Claro que no existen indultos preventivos pero si les condena, les va a indultar ¿sí o no?", ha preguntado, para añadir que hay que dejar claro si va dar "una bofetada" a la Justicia.

A su entender, el socialista moderado "de toda la vida" que participó en el pacto constitucional está "indignado" con Pedro Sánchez. "Casado se mostró como la gran alternativa ante esos socialistas desencantados que vivieron con orgullo el pacto de la Transición y viven con vergüenza el pacto de Sánchez con Bildu", ha proclamado.

Según García Egea, la estrategia del PSOE es que "no se sepan sus pactos ocultos con independentistas, Bildu e incluso un posible pacto con Cs". "El domingo se podrá elegir a un gran lider como Pablo Casado o a un presidente nefasto como Pedro Sánchez", ha proclamado.



"No ibamos a una tertulia del corazón"



El dirigente del PP está convencido de que Casado "demostró que puede dar la talla" como presidente del Gobierno presentando propuestas mientras que el resto estuvieron "en ver quien ganaba el combate". Por eso, ha dicho que es el que "más confianza inspiró" y el que "más pudo convencer" a los indecisos.



Ante el hecho de que Casado no entrara en el cuerpo a cuerpo, ha señalado que el PP acudió a un debate y no "a un combate o una tertulia del corazón". "Hay algunos que parece que iban más preparados para una tertulia del corazón que para un debate de ideas", ha insistido.

Dicho esto, he señalado que Casado se presentó como un "presidente solvente" que "mira al futuro" con optimismo. "Esta noche veremos más propuestas, más España, más PP y más valor seguro. Hay algunos que tendrán que llevar un cambio para llevar todo lo que van a enseñar esta noche. No sé si es eso lo que España nos pide", ha agregado, en alusión a Rivera.