Iglesias, sobre las 'cloacas' contra Podemos: "Es lo más grave desde los GAL"

El candidato a la Presidencia del Gobierno por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que desde los GAL -las agrupaciones parapoliciales que practicaron una guerra sucia contra ETA- "no ha habido nada tan grave en este país" como las cloacas y la policía política que actuó contra Podemos.

"Desde los GAL no ha habido nada tan grave en este país, e insisto, no es que nos afecte a nosotros, es que afecta a la democracia española", ha asegurado Pablo Iglesias durante una entrevista en Antena 3 sobre la denominada "policía política" que supuestamente actuó a las órdenes del Gobierno del PP.

El secretario general de Podemos ha lamentado que policías pagados por todos los españoles se dedicasen a buscar información contra su partido para evitar que llegase al Gobierno. "No estaban investigando nada, estaban buscando material y fabricando informes falsos para que aparecieran en medios de comunicación", ha indicado Pablo Iglesias.

Reprocha que Fuentes Gago siga en el cargo



Y, en la misma línea que en los últimos días, ha reprochado al PSOE que mantenga en la Policía Nacional a agentes que supuestamente participaron en esa trama, como el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que ofreció beneficios a un exministro venezolano a cambio de obtener datos de Podemos.

"Este señor sigue trabajando en la Policía, sigue cobrando un sueldo", se ha quejado Iglesias, que en referencia al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha añadido: "Tenemos que aguantar que el ministro diga que no se puede hacer nada y que no hay cloacas. ¿Cómo que no hay cloacas?".