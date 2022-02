Las nuevas tecnologías y las aplicaciones nos han traído grandes ventajas y si sabemos hacerlo, un buen uso y aprendizaje. Pero ¿qué ocurre con la imagen que se está enviando de los menores? ¿Reflexionamos acerca de cómo se está hipersexualizando a niñas de 11 años sin ninguna restricción?

Hipersexualización en la infancia y adolescencia

El experto Santos Solano, psicólogo, afirma que ser mujer, debido a la sociedad en la que nos encontraos y la exposición a las redes sociales, tristemente ya es un factor de riesgo. Las chicas están más expuestas a sufrir trastornos relacionados con la imagen o su alimentación y, por otra parte, los chicos crecen con un autoconcepto centrado en sus atributos sexuales, desvalorizando cualquier otro aspecto de sí mismo y de sus parejas.

Está ocurriendo delante de nosotros y no nos paramos a reflexionar:

Bailes en Tiktok provocativos con música de reguetón.

Movimientos y posturas sexualizadas.

Uso de ropa que no corresponde a su edad.

Uso de maquillaje.

Esto les afecta directamente a través de:

Un desarrollo poco natural de las etapas de crecimiento.

Una sobreexposición muy sexualizada.

Baja autoestima.

Búsqueda de un ideal de belleza difícil de alcanzar.

Todo esto lleva a una sensación de frustración e inconformismo hacia el propio cuerpo que puede llegar a derivar, tal y como comenta Santos Solano, en algo mucho más peligroso.

¿Cómo puedo controlar lo que mi hijo ve en redes sociales?

Las niñas, los niños y los adolescentes son muy vulnerables, no tienen la suficiente madurez y capacidad de autocontrol para gestionar los contenidos que ven a través de sus móviles. Por tanto, somos nosotros los que tenemos que controlar y supervisar de cerca qué hacen en las diferentes aplicaciones que usan, cuáles son los contenidos que consumen y cuánto tiempo están enganchados.

María Lázaro, docente, bloguera, autora del libro ‘Redes sociales y menores: Guía definitiva’, en su curso realizado en colaboración con Orange, deja algunos aprendizajes realmente interesantes para el buen uso de las rrss.

1. Hay una edad para tener redes sociales y móvil

Aunque las redes sociales determinan que para abrirte un perfil en ellas debes tener una edad mínima (en Tik Tok debes tener 13 años, en Instagram, 14. Y en Whatsapp, 16), la realidad es que “cada niño, cada familia es diferente. Por tanto, más que la edad, debemos tener en cuenta cómo es nuestro hijo”. María nos propone que, antes de dar un móvil a nuestro hijo, firmemos un pacto de cómo, para qué, cuando y cuánto lo vamos a usar. Estas normas son de obligado cumplimiento para toda la familia, también para nosotros, los adultos”.

2. Pasemos tiempo con nuestros hijos investigando sobre rrss.

No les dejemos solos, están indefensos ante todo el contenido que ofrecen las redes sociales, por lo que María Lázaro propone que investiguemos aquellas en las que nuestros hijos pasen más tiempo. Averigüemos cómo funciona, qué contenido es el que se publica, el interés de nuestro hijo, qué información comparte, etc.

3. Háblale sobre lo que puede o no puede compartir.

Hay líneas rojas infranqueables como, por ejemplo, exponer demasiada información personal, imágenes subidas de tono, mensajes de odio hacia otras personas, perfiles falsos, fotos hipersexualizadas… Prueba a hacer un ejercicio de recopilación de toda la información suya en internet, por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok… y se lo muestras. Reflexionad juntos sobre toda la información a la que has podido acceder a un golpe de clic y sobre cómo otras personas también pueden hacerlo.

4. Cuidado con las fotos que envían.

En España, la media de edad a la que chicos y chicas empiezan a intercambiar contenidos de carácter erótico y sexual está entre los 15 y los 16 años. Es lo que se conoce como sexting, el cual no es delito siempre y cuando ese intercambio de contenido sexual sea libre y voluntario por quien lo envía y lo recibe. La experta menciona que es importante transmitir a nuestro hijo e hija que el sexting cien por cien seguro no existe. Lo ideal sería que no enviara imágenes explícitas, pero si lo va a hacer, que tome precauciones para que no se le pueda reconocer de ninguna manera.

5. Los perfiles mejor en privado.

Todas las redes sociales tienen la opción para poner un perfil en privado y que solo accedan aquellas personas que tú deseas. Es importante que al ser menores conozcan estas opciones y lo tengan de esta forma, así nadie puede acceder sin su consentimiento explícito.

Es clave que como madres y padres ayudemos a nuestros hijos e hijas a reflexionar sobre el contenido que ven y comparten en las redes sociales. Cada vez es más frecuente que las empresas que contratan personal revisen el contenido de sus candidatos, no dejemos que eso marque su futuro.