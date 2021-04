Probablemente hoy en día identifiques rápidamente el color salmón de los periódicos con la información financiera, pero sin embargo esto no ha sido siempre así, ¿De dónde viene la costumbre de utilizar el color salmón para ilustrar las páginas de los diarios económicos?

Esta anécdota tiene su origen en Inglaterra a finales del siglo XIX, y se originó por la competencia entre dos diarios de la época, el “Financial News” y el “Financial Times”.

El Financial News fue lanzado por primera vez en 1884 siendo el diario de referencia en aquellos años hasta que en 1988 entró en el mercado un nuevo competidor, el Financial Times y desde ese preciso momento comenzó la rivalidad entre ambos periódicos. La similitud entre ambas publicaciones no radicaba exclusivamente en el nombre, sino que también compartían el característico color grisáceo de las hojas como el resto de los periódicos. Tantas semejanzas provocaban que a menudo los lectores confundiesen ambas publicaciones haciendo bastante común entre los lectores ocasionales equivocarse a la hora de comprar un diario y otro.

Estos problemas llegaron a su fin cuando a principios de 1893 el nuevo director del Financial Times, Sydney Murray, quiso dar un golpe de efecto para diferenciarse de su principal competidor. Sydney mandó imprimir desde ese momento el periódico en papel de color salmón, con el fin de llamar la atención de los lectores que se acercaban al quiosco a adquirir la prensa. El nuevo tono color salmón de este diario resultaba ser bastante llamativo cuando lo comparamos con el resto de los periódicos de la época que mantenían el característico color grisáceo.

¿Por qué se eligió el color salmón?

El motivo de escoger el color salmón entre todos los posibles colores para las hojas del periódico está muy ligado a la propia naturaleza de la publicación puesto que precisamente se escogió este color porque resultaba ser el más económico entre todos los posibles. Lo cierto es que, aunque no fue una decisión puramente comercial, el éxito acompañó desde entonces al Financial Times, que en 1945 se fusionó con su rival Financial News manteniendo su nombre y su ya característico color.

Una moda que llega hasta nuestros días

La decisión del Financial Times de adoptar el color salmón para su publicación ha supuesto una tradición que se extiende hasta nuestros días. En nuestro país dos de los principales diarios económicos como son Expansión y Cinco Días adoptaron hace tiempo el icónico color para sus hojas, mientras que otros diarios nacionales “tiñen” también de este color a sus hojas con información económica.