Ahora la familia fundadora, los Segarra, y la portuguesa Sonae ha decidido 'divorciarse' de la multinacional JD Sports. Esta decisión obligará a la firma británica a comprar a todo el grupo o bien venderles su participación.

PREGUNTA (P.) Durante la pandemia de covid hubo un boom de ventas de productos deportivos. ¿Se ha consolidado ese crecimiento del mercado?

-Ángel Segarra (A. S.): La realidad es que el sector del deporte es bastante resiliente, como ya se vio en la crisis de 2008, cuando hubo actividades que cayeron a tasas de doble dígito, mientras que el decrecimiento más fuerte que experimentó el sector deportivo fue del 2%. Cuando llegó la pandemia de covid, ya veníamos con una tendencia de crecimiento gracias al cambio de hábitos hacia un estilo de vida más saludable y, efectivamente, se produjo un boom. Parte de esos cambios se han consolidado e incluso continúan creciendo. De hecho, las cifras del sector del año pasado fueron buenas y las perspectivas para este ejercicio también son positivas.

P. ¿Qué cambios permanentes han detectado?

A. S.: Principalmente, la práctica deportiva. Estábamos casi 20 puntos por debajo de la media europea y ya estamos en tasas muy parecidas a los países del norte de Europa. Y al usar más ropa y calzado deportivo, la gente se ha dado cuenta que es más cómodo que el casual que veníamos llevando hasta hace poco y eso se ha trasladado como parte de la moda. El conjunto del grupo ISRG, la joint venture que tienen con Sonae y JD para el mercado ibérico y que incluye otras cadenas, facturó el año pasado 1.257 millones, con un crecimiento del 40,7%. ¿Qué peso tiene Sprinter en esas cifras?

A. S.: Nosotros dividimos el negocio en dos modelos. El primero sería lo que denominamos sporting goods, que es donde están incluidos Sprinter, Sport Zone, Depovillage, Bodytone y una cadena que adquirimos en 2021 en los Países Bajos. Todo eso sería el mismo modelo de negocio. Y luego está el modelo de moda deportiva, que lo lidera la enseña JD. Y en esa facturación de casi 1.300 millones de euros, el 70% del negocio lo representa el sporting goods y el restante 30% es JD. El año pasado acabaron con 205 tiendas, tras abrir 16 establecimientos.

P: ¿Qué planes tienen para el presente ejercicio?

A. S.: La intención es abrir alrededor de 15 tiendas este año. No solo en España, también en los Países Bajos, donde de hecho ya hemos inaugurado alguna. Serán alrededor de 11 millones de euros de inversión. En los Países Bajos acaban de aterrizar.

P:¿Qué proyectos tienen allí?

David Segarra (D. S.): En los Países Bajos adquirimos una compañía que opera con dos rótulos, Aktie y Perry, que son aproximadamente 60 tiendas, y la idea es cambiarle el rótulo a todas a partir del mes de septiembre. De hecho, las nuevas aperturas que hemos tenido en La Haya, Tilburg y Ámsterdam ya han sido como Sprinter.

P. ¿Notan muchas diferencias entre España, Portugal y los Países bajos en cuanto a los gustos de la clientela?

D. S.: Con Portugal hay menos diferencias, pero en los países nórdicos el clima condiciona muchísimo. También son productos un poco más prémium, porque allí tienen un poder adquisitivo más elevado, el tíquet medio es más alto y la participación de los productos de marca blanca es menor.

P. ¿De cuánto puede ser la diferencia en ese gasto medio?

D. S.: Del 40%, más o menos como la diferencia salarial.

P. Más allá de los Países Bajos, ¿tienen previsto abordar algún otro mercado con la enseña Sprinter?

A. S.: Ahora mismo, el foco está en consolidar la operación de los Países Bajos y, cuando eso llegue, obviamente tenemos planes para salir y ser un operador relevante a nivel europeo.

P. Acaban de inaugurar en Alcorcón su primera megatienda, un establecimiento de 3.000 metros cuadrados que incluye hasta una pista de atletismo. ¿Es una forma de competir con el modelo de Decathlon?

A. S.: Bueno, es cierto que Decathlon es un competidor, pero la propuesta de valor es completamente diferente y a la vez diría que complementaria. Ellos apuestan mucho por la marca propia y nosotros apostamos por las marcas internacionales. Tenemos acuerdos muy buenos con grandes marcas del deporte, como Nike, Adidas, Puma, Reebok, Fila y un largo etcétera. La tienda de Alcorcón lo que quiere es reflejar el máximo exponente de nuestra propuesta de valor, con amplitud de gama, un establecimiento conectado, con más apuesta digital y más experiencias. En todas las secciones tienes la posibilidad de probar el producto. Tenemos lo que llamamos la cancha, donde puedes probar las botas de fútbol; un test de raquetas de pádel y de tenis; puedes probar asimismo la amortiguación de las zapatillas, el producto de fitness… También tenemos un espacio que llamamos el laboratorio, que sirve para medir qué zapatillas de running se adecuan mejor a tus necesidades y , con una aplicación, recomendártela. Es decir, hay una combinación de experiencias, servicio, producto y tecnología dentro de la tienda muy potente. Esa evolución hacia establecimientos más experienciales se está produciendo en todo el comercio físico. ¿Es necesario para que la gente no se quede en casa comprando en internet?

D. S.: Bueno, lo que se busca es que, cuando el consumidor se suba al coche y vaya a buscar un espacio físico, que tenga elementos que van más allá del puramente transaccional de ir a comprar unas zapatillas o ropa. Lo que queremos es que tenga una experiencia total y entienda que está comprando el producto que necesita y lo pueda probar. Y en cuanto a la comparación con Decathlon, nosotros los respetamos muchísimo, pero ellos tienen como 60 deportes distintos y nosotros nos hemos querido especializar en fútbol, running, fitness, baloncesto, tenis… Es decir, concentrarnos en menos deportes, pero hacerlo realmente bien.

"Ahora se practica más de un deporte" P. ¿Cómo están encarando el problema de la inflación? A. S.: Hemos intentado contener lo máximo posible las subidas de precios, pero ha habido productos en los que no ha podido ser porque hablamos de subidas en origen del 40% y el 50%.

P. ¿Cuál está siendo la reacción de los clientes? A. S.: De momento, la evolución de los indicadores no es mala. El año pasado fue un ejercicio histórico para nosotros, creciendo con tasas de doble dígito, y este primer trimestre tampoco ha ido mal. Pero estamos atentos a lo que suceda.

P. ¿Le siguen viendo recorrido al sector? ¿Ven posibilidades de que el mercado del deporte continúe en expansión? A. S.: Hacer previsiones, y más en épocas de incertidumbre, es complicado. Pero sí, le vemos recorrido. Ya no es un tema de si se practica deporte o no, lo que vemos ahora es que se practica más de un deporte. Antes estaba el fan del fútbol o el que hacía running. Pero ahora el que hace running se ha dado cuenta de que necesita hacer fitness o pilates para mejorar tiempos o recuperarse antes. Esa es la principal tendencia que vemos en este momento.

P. Sprinter forma parte de ISRG, que también gestiona otras marcas. ¿Cómo conviven las distintas enseñas dentro del grupo?

D. S.: Como ha explicado Ángel, JD es moda deportiva que va dirigida a chavales de 15 a 25 años, cuyo activo principal es el teléfono móvil que llevan, cómo se visten y el vídeo que suben a TikTok o Instagram. Chavales que quieren tener ese look de inspiración deportiva, vinculada muchas veces a iconos de la música o del deporte. Y en nuestro caso es un producto más funcional, más vinculado para la práctica deportiva y con un público familiar, con un posicionamiento de edad un poco más alto. Esos dos modelos conviven perfectamente. De hecho, tenemos cerca de 50 ubicaciones en España donde estamos prácticamente pared con pared y hay veces que cogemos un edificio entero, lo partimos en dos y estamos las dos enseñas. Y, luego, la parte de Sport Zone es sporting goods. Aunque el rótulo sea distinto, la propuesta de valor es exactamente la misma.

P. Es inevitable preguntar por la activación de esa cláusula que han lanzado Balaiko (familia Segarra) y Sonae para que JD compre su participación o les venda la suya. ¿Qué les ha llevado a esta situación?

A. S.: No podemos hablar mucho de este tema porque hay cláusulas de confidencialidad, pero las notas que enviaron Sonae y JD lo dejan claro. Hay una diferencia en cuanto a la estrategia de cómo va a funcionar el grupo ISRG a partir de ahora. Una diferencia entre JD, por una parte, y Sonae y Balaiko, por la otra.

P. Pero cuando habla de estrategia, ¿a qué se refiere?

A. S.: La palabra estrategia es muy amplia e implica muchas cosas, no hay un punto concreto. Cuando defines una estrategia, uno tiene una visión, otro tiene otra y, si no coinciden las dos visiones, hay que buscar una manera de solucionarlo.

P. ¿El problema era que JD quería potenciar más su marca y ustedes quieren que se apueste por Sprinter?

A. S.: Bueno, el grupo JD ya ha salido al mercado anunciando su estrategia general y sí que es cierto que tiene un foco más puesto en la enseña JD, porque obviamente es la más grande de su grupo a nivel global. Pero no es ese el único punto, hay más dentro de la estrategia que, a nuestro parecer, pueden impactar en el crecimiento de ISRG cara al futuro y hemos tomado esta decisión. Son muchos puntos dentro de la estrategia del grupo en los que no tenemos la misma visión y, cuando no se tiene el mismo foco, al final eso impacta en el rendimiento de la compañía. Y eso es lo que no queremos, ni nosotros ni JD.

P. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora?

D. S.: En el día a día realmente cambiará poco, porque es un tema de accionistas y es lo que hemos querido trasladar. Era inevitable que se produjera cierta incertidumbre en los equipos, pero duró 24 horas. La gente es consciente de que la gestión seguirá, independientemente de quién sea el accionista. De hecho, esta era una empresa familiar y, cuando entró JD, el día a día cambió poco. Lo que cambió fue la ambición en el crecimiento y el desarrollo de la compañía. Actualmente lo que hay es el mismo modelo de gestión, que opera las dos enseñas, y ahora es tiempo de JD para decidir si quiere comprar o vender.

P. ¿Existe la opción de que se segregue la gestión de las dos marcas?

D. S.: Lo que se plantea son dos alternativas: o bien que JD compre la totalidad del accionariado y sigan todas las empresas integradas, o bien que Balaiko y Sonae recuperen todo ISRG menos JD Sports, porque JD siempre recuperaría la marca JD. Es decir, que ISRG pasaría a ser lo mismo que es actualmente, pero sin las tiendas de JD. Con lo cual la parte de sporting goods seguiría operando con las mismas enseñas y con la misma ambición de crecimiento y desarrollo a nivel europeo.

P. Si JD decide quedárselo todo, ¿qué harán ustedes?

D. S.: Pensar un tiempo. Pero, vamos, nos gusta la marcha y tenemos el ADN de nuestros padres, que son muy emprendedores. Y, de hecho, el activar esta cláusula no tiene una motivación económica, sino una motivación de seguir creciendo y apostando por un desarrollo empresarial.

P. Por lo que dice, lo que desean es que JD les venda su parte y seguir ustedes al frente del negocio.

A. S.: El proyecto de Sprinter lo crearon nuestros padres, confiamos plenamente en él, llevamos mucho tiempo desarrollándolo y confiamos plenamente en las capacidades y en el equipo que hay debajo. La respuesta creo que es obvia. Cuando alguien activa una cláusula de este tipo, con la apuesta económica que conlleva, creo que es evidente cuál es la respuesta y es que nos gustaría continuar, obviamente.