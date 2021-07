Los perfiles IT y Digital no siempre son fáciles de encontrar. Estos profesionales escasean en un panorama laboral que cada vez les solicita más. De hecho, se estima que el déficit entre demanda y oferta se sitúa en un 40%. Una situación que se ha agravado debido a la pandemia, ya que se ha acelerado la transformación digital de muchas empresas que necesitaban más que nunca esos perfiles específicos. Conscientes de esta problemática, Guillermo Vallejo y sus socios lanzaron Jobs301, una plataforma de empleo que pone todo el foco en el candidato y pretende ajustar la oferta y demanda en este mercado de empleo.

Para conseguir su objetivo, Jobs301 se basa en la Inteligencia Artificial y el Machine Learning. De este modo, a través de una serie de algoritmos dividen el perfil del candidato en cuatro áreas. "Dentro de la plataforma tienes un perfil que se compone de las capacidades, conocimientos y experiencias profesionales; otra área que es tu personalidad y las soft skills asociadas a esa personalidad; otra más que es la cultura corporativa que estás buscando y la última que tiene que ver con la propuesta de valor que deseas", explica Vallejo. Esta misma información se le requiere a la empresa que está contratando, para que así el sistema busque en la base de datos el candidato que encaja mejor con aquello que haya introducido la compañía. "A partir de ahí decide la compañía qué perfiles les interesa más para seguir con su proceso de selección, una vez terminado nos indica quién ha sido el candidato escogido y nosotros lo introducimos en el sistema para ajustar el algoritmo", cuenta Vallejo.

Otro de los problemas asociados a los procesos de selección que intenta solucionar Jobs301 es la falta de confidencialidad tanto de las empresas como de los candidatos. Según asegura Vallejo las compañías no solían mostrarse transparentes, ya que no contaban el salario a cobrar, ni explicaban su propuesta de valor como empleador por miedo a que la competencia lo pudiera saber. "Entonces, ¿qué hacían? Pues reducir lo que contaban en la oferta. Esto generaba que los candidatos se tuvieran que inscribir sin saber realmente qué les estaban ofreciendo". Además, este hecho generaba una pérdida de tiempo, ya que se corre el riesgo de que tras seleccionar al candidato ideal, éste no esté interesado en la oferta una vez descubra las condiciones. Jobs301 se propone como una solución a este problema y asegura que ninguna de las partes sabe quién es el otro hasta que ambos no dan el 'ok', "por lo tanto se evitan esos problemas de poder ser transparente y esos riegos que tenía yo como candidato de estar en una empresa y que se vea que estoy buscando otro trabajo", argumenta.

En este sentido, en Jobs301 tienen claro que su punto diferenciador respecto a otras plataformas de empleo reside en poner al candidato en el centro del proceso de selección. Lo que, a su juicio, elimina el estrés e incertidumbre que suele ir asociado a este proceso, y hace que la búsqueda de empleo sea más confidencial, flexible y neutral. "Creemos que los candidatos son el centro de nuestro negocio, parte de nuestro beneficio lo compartimos con ellos, cuando encuentras un trabajo te damos 100 euros en Amazon y además donamos en tu nombre 100 euros a una ONG", explica.

Exclusivo para perfiles IT y Digital

Aunque Vallejo no descarta dar el salto a otros perfiles, de momento Jobs301 es exclusivo para perfiles IT y Digital. Según su cofundador prefieren centrarse en este sector para fomentar la neutralidad dentro de él. "En el mercado laboral el CV tenía mucho peso, era tu carta de presentación y entonces había completos expertos en hacer CVs pero no en hacer el trabajo", cuenta Vallejo. La idea de Jobs301 es ir hacia un modelo más neutral donde los sesgos de los reclutadores sean menores.

Futuros asesores laborales

En Jobs301 confían en que su modelo de negocio evolucione a medio plazo hacia asesores virtuales que le expliquen al candidato si su perfil se ajusta a sus exigencias salariales o en qué ciudades están más demandadas sus aptitudes. "De alguna manera ir guiando a esos profesionales para optimizar sus perfiles", cuenta. Algo que también extrapolarían a las empresas. "Queremos ayudar a las empresas a que cuando introduzcan una oferta esté ajustada al mercado, que sepan que si están pidiendo un experto que sepa de todo y le van a pagar 15.000 euros anuales pues no van a encontrar a nadie".

A día de hoy, entre 1.200 y 1.300 profesionales ya buscan trabajo a través de Jobs301. Una cifra que su cofundador espera que aumente a los 6.000 a finales de año. "Tenemos que hacer algo para que la gente cambie a este sector, porque no va a haber profesionales suficientes para cubrir la demanda que hay", concluye.