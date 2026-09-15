El Gobierno aprueba subir las tarifas aeroportuarias un 0,33% al año, muy por debajo de lo que propuso Aena

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una subida anual del 0,33% de las tarifas aeroportuarias para los próximos cinco años, muy por debajo del alza del 3,8% que solicitó Aena y por encima de la bajada del 4,9% que proponían las aerolíneas. "Nuestras tarifas seguirán siendo las más tarifas competitivas de la Unión Europea", ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior a la reunión en la que se ha refrendado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031. En concreto serán tres céntimos de euro más al año de lo que se paga en la actualidad.

Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que integra al 85% del tráfico aéreo de España, valoran que el Gobierno "haya suavizado las pretensiones de Aena" y le piden que se mantenga así durante todo el periodo que abarca. "Es importante preservar el espíritu de esta senda durante todo el periodo regulatorio, ya que sería contrario a ese objetivo el que dicha senda pudiera verse significativamente alterada por peticiones desproporcionadas e injustificadas de actualización de precios mediante algunos de los mecanismos previstos en el marco regulatorio", reconoce su presidente, Javier Gándara.

El Gobierno había anunciado que movilizaría más de 13.000 millones de euros en los próximos cinco años para dar cabida al aumento de viajeros en los aeródromos españoles, de los que 9.991 millones corresponden a la actividad aeronáutica, pero faltaba conocer cómo repercutirían esos casi 10.000 millones de euros en las tarifas aeroportuarias que las aerolíneas incluyen en los billetes de avión que compran los consumidores.

Finalmente, el Ejecutivo ha resuelto el interrogante con una subida limitada de las tarifas, que se acerca más a las peticiones de las aerolíneas que a las demandas de Aena. Según ha explicado Puente, la propuesta definitiva ha acogido como propia un informe realizado por el Ministro de Economía tras conocer los planteamientos de Aena y las aerolíneas, así como de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la dirección general de aviación civil.

Y es resultado de un cálculo realizado a partir de las inversiones previstas, los gastos de explotación y los costes de capital, así como las previsiones de tráfico aéreo. En este caso, el Ejecutivo es más optimista que el gestor semipúblico (el 51% de su capital corresponde al Estado) al estimar un alza anual del 1,8%, hasta superar los 358 millones de pasajeros en 2031. Aena auguraba un crecimiento del tráfico de hasta los 347 millones en 2031 y las compañías lo elevaban a 401 millones.

El DORA es el documento en el que se recoge todas esas cantidades y en el que se enumera la planificación aeroportuaria para los próximos años. Puente ha defendido que este DORA "no es la suma de grandes proyectos aislados" sino que es fruto de "una transformación del conjunto de nuestra red aeroportuaria". "Este no es un plan para dos o tres grandes aeropuertos. Es un plan para España”, ha añadido.

El aeropuerto de Madrid-Barajas acumulará el 35% de la inversión total de 13.000 millones de euros, mientras que los aeropuertos catalanes recibirán un 15%, la mayoría para Barcelona-El Prat con 1.765 millones de euros. La razón sobre esta diferencia es que el grueso del coste de la ampliación del aeropuerto barcelonés, que asciende a un total de 3.200 millones de euros, se ejecutará más adelante.

En Canarias, el DORA III contempla 1.807 millones de euros con inversiones distribuidas entre los distintos aeropuertos del archipiélago. En la Comunitat Valenciana, alcanza más de 1.270 millones de euros: 868 millones corresponden a Alicante-Elche, y 400 millones a Valencia. En Baleares la inversión supera los 1.000 millones de euros, con actuaciones en Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca y Son Bonet. En Málaga-Costa del Sol la inversión supera los 830 millones de euros.

Noticias relacionadas

En su intervención, el ministro ha subrayado que el nuevo plan inversor tendrá como prioridad mejorar la experiencia de los pasajeros. De hecho, el 19% de la inversión regulada (unos 1.859 millones de euros) se destinará a impulsar la calidad de las infraestructuras y a la mejora de los espacios aeroportuarios, facilitando los procesos de embarque, optimizando los controles de seguridad y pasaportes, aumentando la accesibilidad y mejorando los flujos de viajeros.