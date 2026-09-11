Aragón desplaza a Cataluña en el podio de las comunidades con mejor trayectoria económica de España

Aragón ha subido al podio de las economías regionales con mayor dinamismo en España tras desplazar a Cataluña de la tercera posición, según el informe publicado este jueves por el Banco de España, que alude también a que su situación es una de las más favorables a largo plazo. Del mismo modo, la comunidad aragonesa sube al nivel de Madrid y el País Vasco como el selecto club 3 entre las principales economías europeas, el grupo con mejor posición entre las 17 autonomías españolas.

Así consta en el informe del Banco de España "Dinámicas de convergencia regional en las principales economías europeas", que analiza la evolución de 98 regiones de España, Alemania, Francia e Italia entre 1998 y 2025. La institución financiera concluye que los territorios en los que se dividen los cuatro países no convergen hacia un único nivel de renta, sino que lo hacen dentro de diferentes grupos con características estructurales similares. Según la última actualización del informe, la transformación económica de Aragón en el primer cuarto del siglo XXI lo ha llevado a compartir club con Madrid y País Vasco, mientras que Cataluña, Navarra, Galicia, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Baleares forman parte del siguiente grupo.

El documento asegura que Aragón adquiere especial relevancia por la llegada y expansión de grandes proyectos industriales, tecnológicos, energéticos y logísticos en un contexto de transformación económica. El estudio señala que la efectividad de las inversiones en capital físico depende en buena medida del nivel de capital humano y de la capacidad de las economías regionales para incorporar y difundir avances tecnológicos. La comunidad ha logrado captar en los últimos años varios proyectos de centros de datos de grandes multinaciones teconlógicas, que se suman, además, a un vigoroso sector logístico y a la consolidación de la industria del automóvil, que ha encontrado un nuevo pilar con el aterrizaje de la gigafactoría de Figueruelas que promueven Stellantis y CATL.

El PIB per cápita es mucho más bajo

Sin embargo, el Banco de España apunta a un gran reto: equiparar la riqueza de los aragoneses a la de sus nuevos compañeros de clase. El Producto Interior Bruto per cápita de Aragón es un 17,3% más bajo que la mediana del citado grupo 3 de Europa, mientras que el País Vasco está solo un 4,9% por debajo y Madrid se sitúa un 2,4% por encima.

Aragón se une a la Comunidad de Madrid y al País Vasco para formar un trío de ases como los únicos integrantes del país en el club 3 de las regiones europeas, dado que España no cuenta con ningún representante en los grupos de mayor dinamismo. El Banco de España sitúa a los integrantes del club 1, los de prestaciones más elevadas, en las regiones alemanas y en la comuna francesa en la que se ubica París. El segundo club está formado por más regiones alemanas y una sola representante de Italia, la provincia autónoma de Bolzano, situada en la zona sur del Tirol y donde el 70% de la población habla alemán.

Para la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, del Gobierno de Aragón, Eva Valle, el informe del Banco de España “refrenda la estrategia del Gobierno de Aragón. Las inversiones son una oportunidad para poder aprovechar y liderar la revolución tecnológica y la economía del siglo XXI, en beneficio de nuestra economía, su capacidad de competir y de nuestro tejido productivo”. Valle ha subrayado que este proceso “se está viendo amenazado por la falta de planificación, ejecución y gestión de la red de transporte o el proyecto de decreto que regula los centros de datos y que, de no cambiar, puede llevarse por delante miles de millones de inversiones en uno de los sectores estratégicos con mayor potencial de crecimiento y clave en la capacidad de competir y generar bienestar en nuestra región y en nuestras empresas y mantenernos así entre los territorios más desarrollados”.

El informe del Banco de España asegura, asimismo, que el punto de partida es favorable, pero marca retos para Aragón que pasan por aprovechar las nuevas inversiones para fortalecer también el tejido empresarial local, impulsar la cualificación profesional, mejorar la transferencia de conocimiento y aumentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas.

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Para el Banco de España, la comunidad cuenta con una posición de partida favorable y una elevada dotación de capital, pero el salto hacia una economía de mayor productividad dependerá de su capacidad para generar y atraer talento y transformar las nuevas inversiones en conocimiento, innovación y empleo cualificado.