Transgourmet impulsa una iniciativa de apoyo a los profesionales de la hostelería con descuentos en más de 1.000 productos

La actividad diaria de bares, restaurantes y cafeterías exige contar con los productos adecuados a buen precio, disponer de un surtido amplio y encontrar soluciones que faciliten las compras y permitan concentrar esfuerzos en lo verdaderamente importante: atender a la clientela.

Con esa realidad en mente, Transgourmet Ibérica intensifica su apuesta por estar cada vez más cerca de los profesionales de la restauración con 'Aliados de la Hostelería', una iniciativa que refuerza el compromiso con el sector en un contexto marcado por la presión de costes, ofreciendo más ahorro a mayor volumen de compra.

Esta acción se ha puesto en marcha este 7 de septiembre con una campaña de descuentos por volumen que estará disponible en 35 centros GM Cash y Gros Mercat, establecimientos mayoristas de Transgourmet dirigidos a los profesionales de la hostelería y la alimentación, repartidos por toda España.

En el caso de Castilla y León, se pueden beneficiar de la iniciativa todos los clientes del GM Cash de Zamora

Descuentos en más de 1.000 referencias clave para bares, restaurantes y cafeterías

Cuantas más unidades, mayor ahorro

El funcionamiento de esta campaña, parte de una fórmula sencilla: cuantas más unidades se adquieran de una misma referencia, mayor será el ahorro. La promoción se aplica a más de 1.000 referencias de producto fresco, seco y congelado seleccionadas pensando en las compras habituales de los profesionales, lo que les permite adaptar sus compras a las necesidades de su establecimiento. Se trata de una acción constante, vigente todos los días, para facilitar el día a día de los profesionales.

Sílvia Otero, directora ejecutiva de Operaciones de Transgourmet Ibérica, destaca que ‘Aliados de la Hostelería’ es un plan que “responde a una necesidad real de acceder a descuentos efectivos en productos que utilizan cada día. Es una medida constante y contundente de apoyo directo, pensada para aliviar su carga de costes y facilitar su actividad”.

Interior de un establecimiento GM Cash / Transgourmet Ibérica

Con esta iniciativa, Transgourmet refuerza su compromiso con un sector que afronta importantes retos en un contexto marcado no solo por la presión sobre los costes, sino también por los cambios en los hábitos y preferencias de los consumidores o la evolución del mercado laboral.

La red de GM Cash de Transgourmet forma parte de una estructura más amplia orientada al servicio de la hostelería. Transgourmet cuenta actualmente con 74 centros 'cash&carry' y una red de 400 comerciales de 'food service', un servicio exclusivo para profesionales que permite entregar los productos directamente en sus establecimientos, garantizando las condiciones de conservación que requiere cada producto.

La campaña estará disponible en 35 centros 'cash&carry' repartidos por distintos puntos de España

El conocimiento del sector, la amplitud de la oferta, el servicio especializado y la proximidad forman parte de la manera en la que Transgourmet busca acompañar a sus clientes. Porque ser aliado de la hostelería significa entender cómo funciona su día a día y traducir ese conocimiento en iniciativas concretas que hagan más fácil la actividad de bares, restaurantes y cafeterías. Así, Transgourmet da un nuevo paso en ese compromiso y refuerza su voluntad de seguir estando cerca de quienes cada día levantan la persiana de miles de establecimientos.