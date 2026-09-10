Motor
Porsche ingresará 1.000 millones de euros tras vender sus participaciones en Bugatti y Rimac
La marca alemana reorganiza su estructura empresarial mediante la venta de sus acciones en estas compañías, con el objetivo de optimizar su rentabilidad
Porsche ingresará alrededor de 1.000 millones de euros tras completar la venta de sus participaciones en Bugatti y Rimac, una operación que ya cuenta con la aprobación regulatoria necesaria para su cierre.
El fabricante alemán ha señalado que destinará 250 millones de euros de estos ingresos a seguir financiando sus obligaciones de pensiones. La operación también permitirá a Porsche mejorar sus previsiones de flujo de caja neto del negocio automotriz para este ejercicio.
En concreto, la compañía espera ahora alcanzar un margen de flujo de caja neto de hasta el 7,5% este año, frente al 5% que contemplaba anteriormente.
Desde 2021, Bugatti operaba como una empresa conjunta en la que Porsche controlaba el 45% y el grupo croata Rimac Group, el 55% restante. Con la operación, Porsche se desprende por completo de su participación en Bugatti y de su 20,6% en Rimac.
La compañía enmarca la venta en su estrategia para reorganizar el negocio, mejorar su rentabilidad y concentrarse en sus actividades principales.
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Fuente: El Periódico
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