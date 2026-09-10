Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Luis Posado, un oncólogo zamorano premiadoVuelta al cole: el milagro de Valcabado (Zamora)Vivienda social en VillalpandoVertidos en Vigo de Sanabria (Zamora)
instagramlinkedin

Transporte

El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

La cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual

El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

efe

Madrid

El número de usuarios del ferrocarril de larga distancia cayó un 13,4 % en España en los siete primeros meses del año, lastrado, en particular, por la alta velocidad (AVE, Ouigo, Iryo y Avlo), que acumula un descenso del 14,1 % en ese periodo.

Sólo en el mes de julio, la cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual, en tanto que los usuarios de los trenes de alta velocidad bajaron un 6,8 %, según los dados difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Noticias relacionadas

Pese a esos descensos en transporte ferroviario, en general el número de usuarios del transporte público en todas sus modalidades aumentó un 1,2 % interanual en julio.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rebaño de Tomás vuelve a casa
  2. La búsqueda de Nena: una zamorana pide ayuda para encontrar a una antigua compañera de colegio de hace más de 50 años
  3. Una casa 'típica' de Zamora hecha con adobe francés dará a conocer la ciudad a los visitantes
  4. Más de 300.000 visitantes al olor del queso en Zamora: estos son los dos grandes aparcamientos disuasorios habilitados en Fromago
  5. No pedimos comodidad, sino que nuestros hijos puedan estudiar': la lucha de una madre sayaguesa para asegurar el transporte escolar en la FP
  6. Una tala que va más allá de un desbroce: el PSOE denuncia la eliminación de árboles que podrían ser centenarios en Ferreras de Abajo
  7. Impulso a la restauración de la iglesia de Molacillos: la Diputación aporta una ayuda para las obras
  8. Atropello de un hombre de unos 70 años en la avenida Federico Silva de Benavente

Operativo nocturno de Salvamento Marítimo: trasladan a El Hierro un cayuco con 152 supervivientes y una persona fallecida

Operativo nocturno de Salvamento Marítimo: trasladan a El Hierro un cayuco con 152 supervivientes y una persona fallecida

La oveja Fromaja ya tiene camiseta, gorra, calcetines y termo: Fromago lanza su merchandising oficial para lucir durante la feria del queso de Zamora

La oveja Fromaja ya tiene camiseta, gorra, calcetines y termo: Fromago lanza su merchandising oficial para lucir durante la feria del queso de Zamora

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

Una masa de aire tiene la culpa del desplome térmico en Zamora, que pasará de 35 a 26 grados en un solo día

Una masa de aire tiene la culpa del desplome térmico en Zamora, que pasará de 35 a 26 grados en un solo día

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

La "embajadora" israelí en España: "Me sorprende que el Gobierno hable de Israel en plena emergencia nacional en Ceuta"

Cuenta atrás para uno de los cursos más demandados por los mayores en Zamora

Cuenta atrás para uno de los cursos más demandados por los mayores en Zamora

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

SEGA explica por qué canceló el proyecto Super Game tras años de trabajo e inversión

Cómo ayudar a las familias más necesitadas en su vuelta al cole

Cómo ayudar a las familias más necesitadas en su vuelta al cole
Tracking Pixel Contents