Los trucos extremos para ahorrar de esta creadora de contenido: "estar atado a un solo banco está desfasado"

Desde el mundo 'beauty' hasta planes gratuitos, pasando por tu situación bancaria: esta creadora de contenido hace un repaso por cada área de la vida cotidiana para encontrar chollos, trucos y particularidades que te puedan ayudar a ahorrar.

Diez claves que, aunque ante algunos ojos puedan parecer obvias, son realmente útiles si te paras a analizarlo con conciencia.

Una de las claves más importantes es la diversificación de productos bancarios. Es importante pararse a analizar la situación de tus cuentas al menos una vez al mes y comprobar si el dinero se está yendo en mantenimiento o cuotas innecesarias.

En cuanto a las cuentas de ahorro, es importante estar seguro de que la rentabilidad que ofrecen está ajustada a ti, ya que es una buena forma de que el dinero que descansa en esa cuenta no pierda valor con el aumento del IPC.